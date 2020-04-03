Минпромторг рекомендовал регионам России не менять режим продажи алкоголя

Москва, 3 апреля. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять установленный ранее режим продажи алкоголя. Об этом говорится в письме министра, которое он направил руководителям высших исполнительных органов госвласти субъектов страны.

«Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — объяснил глава ведомства.

Кроме того, министерство призвало власти регионов обеспечить работу всех объектов и организаций, которые создают условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продовольственными товарами и товарами первой необходимости. А также тех, что связаны с осуществлением интернет-торговли.

Ранее временный запрет на реализацию алкогольной продукции был введен на территории Забайкальского края. Такое решение на время действия режима самоизоляции было принято также в Кемеровской области, Туве, Карелии, Якутии, Красноярском и Пермском краях.

При этом первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей исключил введение «сухого закона» на территории России в период пандемии. По его мнению, в ограничении реализации алкоголя есть свои плюсы и минусы.