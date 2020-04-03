Пандемия COVID-19 косит ряды армии США на фоне образцового порядка в ВС РФ

Российская армия держит удар пандемии COVID-19 значительно лучше, чем армии стран НАТО. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, изучивший «боевые потери» иностранных вооруженных сил в неравной борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.

Мировая война с пандемией

На днях митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) назвал пандемию коронавирусной инфекции «третьей мировой войной». Кто-то сочтет это сравнение не совсем адекватным, но доля истины в нем несомненно присутствует. Достаточно посмотреть на масштабнейшие противоэпидемические мероприятия, которые проводятся сейчас в России не только Минздравом, но и по линии МЧС, а также Минобороны, чтобы понять — да, это война. Мировая война с пандемией.

В этой борьбе с коронавирусом, как на настоящей войне, не обходится без поражений и утрат. Срываются ранее утвержденные планы. Растут экономические потери. Множится не только число «раненых»-инфицированных, но и тех, кого спасти не удалось.

При этом пандемия COVID-19 стала своеобразной «лакмусовой бумажкой», позволяющей получить объективное, а не декларируемое представление о способности вооруженных сил тех или иных государств функционировать в чрезвычайных обстоятельствах. Ведь сейчас военнослужащие буквально всех стран мира вынуждены действовать в условиях применения самого настоящего биологического оружия под названием «коронавирус SARS-CoV-2».

Понятно, что в зависимости от уровня подготовки, справляться с таким «противником» у всех получается по-разному. При этом на первый план выходит реальный уровень подготовки армий, отнюдь не всегда коррелирующий с суммами военных бюджетов.

Достаточно сказать, что по уровню официально озвученных расходов нынешний военный бюджет России в 16 раз уступает ассигнованиям на Пентагон. Однако несмотря на это Вооруженные силы РФ встретили «нашествие» SARS-CoV-2 стойко, организованно и во всеоружии.

По сообщениям СМИ, «на всякий случай» в карантин был отправлен экипаж атомного подводного ракетоносного крейсера К-410 «Смоленск», но инфицированных среди подводников не оказалось. Ко 2 апреля в частях было проведено 4187 тестирований на коронавирус. Все результаты отрицательные — заболевших среди российских военнослужащих нет!

План учений в ВС РФ соблюдается. Весенний призыв начался точно по графику. Попутно Минобороны РФ наращивает темпы строительства 16 многофункциональных военных медицинских центров. Опять же, «на всякий случай» уже развернуты 32 военных госпиталя общей вместимостью 4800 койко-мест.

В армии непрерывно работают девять оперативных групп по мониторингу санитарно-эпидемиологической обстановки, развернуто 15 мобильных комплексов по выявлению коронавируса. И более того, российские военные медики принимают участие в оказании помощи иностранным государствам — Италии, США и Сербии.

Вот и к Параду Победы на Красной площади МО РФ готовится в обычном режиме. И если даже торжество будет перенесено с 9 мая на более поздний срок, это произойдет совершенно точно не из-за срыва подготовки российским военным ведомством.

Армии НАТО под ударом

Ну а как обстоят дела с «войной» против SARS-CoV-2 у вооруженных сил стран НАТО, по своим совокупным военным расходам многократно обогнавшим Россию?

Если кратко, то к «экзамену» по коронавирусу Североатлантический альянс оказался готов вовсе не так хорошо, как российские военные. Ради экономии времени все примеры западных «проколов» перечислять не станем. Как говорится, «пробежимся по верхам».

Самая масштабная за четверть века переброска американцами своих военнослужащих в Европу, осуществлявшаяся в рамках подготовки к проведению учений Defender Europe 2020, провалилась. Американские транспортные суда, из-за угрозы пандемии так и не выгрузившие технику и оборудование в европейских портах, возвращаются в Штаты.

По сообщениям натовских военных, ранее анонсированный размах Defender Europe 2020 настолько «ужался», что учения могут достигнуть не более 40% целей от запланированных изначально. Стало известно также, что пандемия коронавируса может привести к сокращению от 30 до 65% учебно-боевых мероприятий альянса в будущем.

Значительная часть ранее анонсированных военных учений НАТО в Европе, например Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response, оказалась отменена. Это было вызвано не только непосредственной опасностью заболевания военнослужащих коронавирусом, но и необходимостью привлечения армий стран НАТО к противоэпидемическим мероприятиям на территории собственных государств.

Иными словами, внутри альянса вместо алгоритма «Один за всех, и все за одного» в условиях реального форс-мажора все чаще действует принцип «каждый сам за себя».

Минус два атомных авианосца

Заметим, что в вооруженных силах стран НАТО особенно тяжело от коронавируса пострадали военно-морские силы. Это вполне понятно: в ограниченном пространстве корабельных отсеков избежать массового инфицирования экипажей крайне сложно. Стоит только чуть расслабиться, перестать соблюдать необходимые меры предосторожности, и все — пандемия уже на борту!

USS Theodore Roosevelt (CVN-71) — атомный авианосец ВМС США. Вспышка эпидемии на его борту оказалась столь «яркой», что командир корабля Бретт Крозье буквально взмолился о помощи.

«Мы не на войне. Моряки не должны умирать. Если мы не будем действовать сейчас, то не сможем позаботиться о самом надежном активе — наших моряках. Распространение болезни ускоряется», — написал Крозье начальству.

Это послание стало достоянием СМИ, вызвав в американском военном ведомстве нешуточный скандал.

Авианосцу пришлось зайти на Гуам, где экипаж атомного плавучего аэродрома начали спешно эвакуировать на берег. К тому моменту на USS Theodore Roosevelt находилось более 100 человек с подтвержденным фактом заболевания коронавирусом. Спустя сутки появилась информация о том, что командир авианосца отстранен от должности. Надо полагать, в Пентагоне не простили Крозье его панического письма…

USS Ronald Reagan (CVN-76) — еще один атомный авианосец ВМС США. В японской Йокосуке на его борту тоже обнаружились моряки, инфицированные SARS-CoV-2. Ясно, что до окончания карантина корабль теперь не покинет порт.

Итак, буквально за несколько дней пандемия COVID-19 парализовала сразу два американских атомных авианосца, на которых в сумме может базироваться до 180 летательных аппаратов.

Это серьезный удар как по престижу, так и по боевому потенциалу US Navy. На фоне этих ЧП происшествие с подлодкой S 808 Dolfijn ВМС Нидерландов, из-за восьми заболевших коронавирусом подводников вынужденной прервать боевое патрулирование, — просто «семечки»!

Цифры впечатляют

Раз уж мы упомянули американские авианосцы, скажем пару слов и обо всех ВС США. Пандемия косит их ряды: согласно официальным данным, ко 2 апреля общее число военных и гражданских лиц, заболевших коронавирусом в американских частях и местах постоянной дислокации войск, достигло 1405 человек, пять из которых скончалось.

Конечно, на фоне общего количества пострадавших от пандемии в США — 245 543 заболевших, из которых скончалось 6058 человек, — потери Пентагона от SARS-CoV-2 выглядят почти незаметно. Но на фоне текущей ситуации с коронавирусом в ВС РФ они весьма впечатляют.

Какой же вывод следует из приведенных нами данных? Никто не говорит о том, что пандемия COVID-19 «разгромила» армии НАТО. Но то, что натовские вооруженные силы здесь и сейчас оказались менее готовы к столкновению с пандемией, чем ВС РФ, — это факт.