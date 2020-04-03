Уткин резко ответил на оскорбления Дзюбы

Москва, 3 апреля. Известный спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин резко ответил на оскорбления нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее футболист объявил, что Уткин настолько «деградировал и упал, что комментирует в кафешках и на вокзале». Журналист в ответ подчеркнул, что комментарий в пабе – это скорее стендап, а также выразил недоумение, чем вызвано такое пренебрежение Дзюбы.

Уткина также удивила «искренняя любовь», которую питает к футболисту общественность. Он рассказал о нелицеприятных моментах из биографии спортсмена.

«Парень начал поприще во взрослой команде с того, что стибрил деньги у товарища из кармана в раздевалке, потом увел жену у лучшего друга. Была масса увлекательных приключений, но для вас он почему-то остается героем», — заявил он.

Напомним, что Уткин еще в прошлом году жестко высказывался о Дзюбе. Например, комментатор называл его футболистом «без воли и характера» после матча против сборной Сан-Марино в отборочном турнире Чемпионата Европы-2020. Уткин даже написал в его честь далеко не приятное четверостишие.

Ранее конфликт разгорелся между трехкратной олимпийской чемпионкой по биатлону Анфисой Резцовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Женщина пообещала подать в суд на обидчика из-за заявлений о нарушении карантина и завоеванных «на допинге» олимпийских медалей.