Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в домашнем насилии

Вена, 3 апреля. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление в полицию на своего мужа — финансиста Вольфганга Майлингера, обвинив его в домашнем насилии.

По словам чиновницы, инцидент произошел на их ферме, расположенной в южной части страны. Во время карантина между супругами произошла ссора. Кнайсль бросилась на супруга и дважды ударила его по груди, а Майлингер в ответ дважды дал жене пощечину.

В итоге полиция запретила супругам находиться в одном доме и приближаться друг к другу, а также отобрала у Майлингера ружье. Отметим, что сам финансист отрицает обвинения в рукоприкладстве. Он утверждает, что просто хотел привести супругу в чувство. Мужчина добавил, что из-за ситуации с коронавирусом его жена в последнее время находится на нервах, передает телеканал 360.

Напомним, что Кнайсль и Майлингер поженились в августе 2018 года. Экс-министр устроила пышную свадьбу, пригласив множество гостей, среди которых оказался и президент РФ Владимир Путин. Во время застолья российский лидер поздравил супругов с бракосочетанием и произнес тост на немецком языке.

Австрия в середине марта перешла на «аварийны режим». Власти закрыли магазины, парикмахерские, спортзалы, рестораны, бары, кафе и другие объекты, где возможно скопление людей. Исключение составили супермаркеты, аптеки, заправки, банки, почта, прачечные и центры мобильной связи. Кроме того, все храмы отменили церковные службы и религиозные ритуалы, вроде крещения и венчания.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.