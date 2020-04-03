Бастрыкин поддержал создание Женского совета при СК РФ

Москва, 3 апреля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поддержал создание Женского совета — общественного органа для оказания помощи в воспитании гражданственности и патриотизма в образовательных учреждениях Следственного комитета.

Совещательный и консультативный формат Женского совета поможет решению важных социальных вопросов. Бастрыкин утвердил положение о создании совета.

Деятельность организации будет основана на общественных началах. В него войдут женщины из числа сотрудников СК России и ведомственных образовательных организаций, супруги сотрудников СК и вдовы погибших офицеров.

Членами Женского совета могут стать другие женщины, которые оказывают содействие СК РФ. Общественный орган поможет укрепить основы и традиции служения Отечеству, укреплению трудовой дисциплины.

Члены совета также будут оказывать поддержку детям-сиротам и воспитанникам подшефных детских учреждений.