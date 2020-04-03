Доктор Юнус развеял десять популярных мифов о коронавирусе

Москва, 3 апреля. Доктор медицинских наук и руководитель отдела инфекционных заболеваний в больнице Университета Мэриленда, США Фахим Юнус назвал десять самых распространенных мифов о коронавирусе.

«Я сталкиваюсь со множеством мифов о COViD-19 и хотел бы быстро все прояснить», — написал доктор в Twitter.

So I’m hearing many myths about #COVID-19 and would like to quickly clear the record.



Coronavirus will go away in Sumer months.



Wrong. Previous pandemics didn’t follow weather patterns plus as we enter summer, there will be winter in the Southern Hemisphere. Virus is global. — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) March 17, 2020

Первым в ряду самых популярных мифов оказалось убеждение, что якобы коронавирус пройдет с наступлением лета. Доктор Юнус напомнил, что все предыдущие пандемии не зависели от погодных условий. Кроме того, когда в зимнем полушарии наступает лето, в южном начинается зима. Вирус уже распространился по всему земному шару.

Второй миф заключается в том, что якобы летом вирус будет распространяться больше из-за укусов комаров. Врач подчеркнул, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а не через кровь.

Третий миф звучит так: если вы без проблем можете задержать дыхание на десять секунд, у вас нет коронавируса. Специалист назвал это абсолютной ложью, так как молодые пациенты с коронавирусом могут задерживать дыхание и на более длительное время, а многие пожилые люди не могут этого сделать даже без вируса.

Четвертый миф касается тестирования на коронавирус. Есть убеждение, что якобы чтобы сделать тест на COViD-19, можно стать донором. Юнус отметил, что ни один банк крови не проверяет на наличие коронавируса.

Пятое ложное убеждение заключается в том, что якобы коронавирус живет в горле, поэтому нужно пить много воды, чтобы вирус попал в желудок и кислота его убила.

«Вирус проникает через горло, но вживляется на клеточном уровне, и вы никак не сможете его смыть. Единственное, к чему это приведет, — это частые походы в туалет», — объяснил врач.

Шестой миф заключается в том, что якобы самоизоляция бесполезна, а вирус не причинит большого вреда.

«Если (надеюсь!) у нас не будет большого количества зараженных, это наглядно покажет, что изоляция сработала. Не то чтобы вирусы всегда были чем-то незначительным», — написал врач.

Седьмой миф утверждает, что в не нужно боятся коронавируса, так как в авариях ежегодно гибнут тысячи людей. Юнус напомнил, что аварии не передаются воздушно-капельным путем, а количество их жертв не растет вдвое каждый день, вызывая массовую истерию и обвал рынка.

Восьмой миф касается защитных средств. Некоторые убеждены, что якобы санитайзеры защищают руки лучше, чем мыло и вода.

«Мыло и вода убивают и смывают вирус с кожи (так как в клетки нашей кожи он проникнуть не может). Так что не волнуйтесь, если у вас в магазинах раскупили все дезинфицирующие средства», — успокоил врач.

Девятый миф заключается в том, что якобы для безопасности нужно протирать и дезинфицировать все дверные ручки в доме. Врач назвал эту меру бесполезной и заявил, что достаточно мыть руки и держаться от людей на расстоянии 1,5−2 метра.

Десятый миф утверждает, что якобы коронавирус специально распространяют американские или китайские военные.

«Вы вообще серьезно?!» — отреагировал Юнус.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.