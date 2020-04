Доктор Юнус развеял десять популярных мифов о коронавирусе

Москва, 3 апреля. Доктор медицинских наук и руководитель отдела инфекционных заболеваний в больнице Университета Мэриленда, США Фахим Юнус назвал десять самых распространенных мифов о коронавирусе.

So I’m hearing many myths about #COVID-19 and would like to quickly clear the record.



Coronavirus will go away in Sumer months.



Wrong. Previous pandemics didn’t follow weather patterns plus as we enter summer, there will be winter in the Southern Hemisphere. Virus is global.