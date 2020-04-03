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Доктор Юнус развеял десять популярных мифов о коронавирусе

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Доктор Юнус развеял десять популярных мифов о коронавирусе

Москва, 3 апреля. Доктор медицинских наук и руководитель отдела инфекционных заболеваний в больнице Университета Мэриленда, США Фахим Юнус назвал десять самых распространенных мифов о коронавирусе.

«Я сталкиваюсь со множеством мифов о COViD-19 и хотел бы быстро все прояснить», — написал доктор в Twitter.

Первым в ряду самых популярных мифов оказалось убеждение, что якобы коронавирус пройдет с наступлением лета. Доктор Юнус напомнил, что все предыдущие пандемии не зависели от погодных условий. Кроме того, когда в зимнем полушарии наступает лето, в южном начинается зима. Вирус уже распространился по всему земному шару.

Второй миф заключается в том, что якобы летом вирус будет распространяться больше из-за укусов комаров. Врач подчеркнул, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, а не через кровь.

Третий миф звучит так: если вы без проблем можете задержать дыхание на десять секунд, у вас нет коронавируса. Специалист назвал это абсолютной ложью, так как молодые пациенты с коронавирусом могут задерживать дыхание и на более длительное время, а многие пожилые люди не могут этого сделать даже без вируса.

Четвертый миф касается тестирования на коронавирус. Есть убеждение, что якобы чтобы сделать тест на COViD-19, можно стать донором. Юнус отметил, что ни один банк крови не проверяет на наличие коронавируса.

Пятое ложное убеждение заключается в том, что якобы коронавирус живет в горле, поэтому нужно пить много воды, чтобы вирус попал в желудок и кислота его убила.

«Вирус проникает через горло, но вживляется на клеточном уровне, и вы никак не сможете его смыть. Единственное, к чему это приведет, — это частые походы в туалет», — объяснил врач.

Шестой миф заключается в том, что якобы самоизоляция бесполезна, а вирус не причинит большого вреда.

«Если (надеюсь!) у нас не будет большого количества зараженных, это наглядно покажет, что изоляция сработала. Не то чтобы вирусы всегда были чем-то незначительным», — написал врач.

Седьмой миф утверждает, что в не нужно боятся коронавируса, так как в авариях ежегодно гибнут тысячи людей. Юнус напомнил, что аварии не передаются воздушно-капельным путем, а количество их жертв не растет вдвое каждый день, вызывая массовую истерию и обвал рынка.

Доктор Юнус развеял десять популярных мифов о коронавирусе

Восьмой миф касается защитных средств. Некоторые убеждены, что якобы санитайзеры защищают руки лучше, чем мыло и вода.

«Мыло и вода убивают и смывают вирус с кожи (так как в клетки нашей кожи он проникнуть не может). Так что не волнуйтесь, если у вас в магазинах раскупили все дезинфицирующие средства», — успокоил врач.

Девятый миф заключается в том, что якобы для безопасности нужно протирать и дезинфицировать все дверные ручки в доме. Врач назвал эту меру бесполезной и заявил, что достаточно мыть руки и держаться от людей на расстоянии 1,5−2 метра.

Десятый миф утверждает, что якобы коронавирус специально распространяют американские или китайские военные.

«Вы вообще серьезно?!» — отреагировал Юнус.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Доктор Юнус развеял десять популярных мифов о коронавирусе

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