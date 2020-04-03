Экономисты оценили возможность банков пойти на снижение процентов по ипотеке

Москва, 3 апреля. Финансовый и банковский эксперт Лазарь Бадалов заявил, что ЦБ РФ может в виде рекомендаций обязать банки в нынешних условиях не только предоставлять своим клиентам «кредитные каникулы», но пойти на снижение процентов по ипотеке.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ рассказал Федеральному агентству новостей, ждать ли снижения полной стоимости ипотечных кредитов. Такая мера содержится в списке поручений президента Владимира Путина, утвержденном по итогам совещания с правительством РФ 17 марта.

«Ориентир ясен, но сейчас профессиональное сообщество обсуждает то, как все это будет рассчитано, — сказал Бадалов. — Уже определен круг ответственных, это [Виталий] Мутко и [Эльвира] Набиуллина. И вот они будут думать до 1 мая, собирать статистику, определять методику».

Судя по данному поручению Путина, можно предположить, что банки могут обязать идти навстречу заемщикам, например, снижать процентные ставки, отметил собеседник ФАН.

«Это достаточно сложный вопрос, — признался он. — Если бы, условно говоря, у нас было объявлено положение ЧС, тогда это как форс-мажор было бы логично. Но сейчас ничего подобного не произошло. В то же время понятно, что эти нерабочие дни — не праздничные, и они связаны именно с такими форс-мажорными обстоятельствами».

По словам Бадалова, может появиться некое указание Центрального банка, на которое все банки будут ориентироваться, например, по заявлению заемщика, у которогорезко уменьшились доходы.

«Тогда банки пойдут на какие-то уступки — и на предоставление «кредитных каникул», и даже на снижение процентной ставки, — подчеркнул доцент. — В принципе, такой инструмент возможен, и он уже используется. Есть ведь плавающие процентные ставки — в определенный момент времени ставка снижается или увеличивается».

Другое дело, что не все кредитные договоры, если говорить об их условиях, это предусматривают, сказал собеседник ФАН. Но если все-таки будет рекомендация от ЦБ РФ, то технически оформить это будет несложно.

«Банк заключает допсоглашение с заемщиком, что на определенный промежуток времени устанавливается пониженная процентная ставка, — пояснил Бадалов. — Соответственно, банк не ухудшает оценку финансового положения заемщика, так как есть указание Центробанка, что в связи с такой ситуацией нужно пойти ему навстречу».

На вопрос, будет ли это всего лишь рекомендация ЦБ РФ, и обязаны ли будут банки ее выполнять, эксперт заявил, что вся нормативная база регулятора сейчас, в принципе, и является рекомендациями.

«Но банки уже давно приучены к тому, что то, что рекомендует ЦБ, для них является законом, — заключил доцент. — И эти рекомендации надо будет исполнять».

Другой собеседник Федерального агентства новостей — заместитель директора Центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан — согласен с коллегой отчасти.

«Обязать вряд ли могут, это может быть только с финансовой поддержкой государства, — считает он. — Имею в виду снижение процентов кредитов. Кроме того, есть государственные банки, которые дают кредиты, и таковым, в частности, в значительной степени является Сбербанк».

Вот их как раз и могут обязать снизить процентную ставку, выразил мнение эксперт.

«Но как вы можете обязать сделать это частные банки, — задается вопросом Бажанов. — Им же нужно покрывать свои расходы и так далее. Единственное, их могут принудить, если совсем уж драконовские проценты. Но здесь уже Федеральная антимонопольная служба должна работать».

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, которое состоялось 17 марта. В том числе, была и такая рекомендация Банку России: проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Ответственными за выполнение данного поручения (до 1 мая) назначены генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.