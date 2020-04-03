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Экономисты оценили возможность банков пойти на снижение процентов по ипотеке

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Экономисты оценили возможность банков пойти на снижение процентов по ипотеке

Москва, 3 апреля. Финансовый и банковский эксперт Лазарь Бадалов заявил, что ЦБ РФ может в виде рекомендаций обязать банки в нынешних условиях не только предоставлять своим клиентам «кредитные каникулы», но пойти на снижение процентов по ипотеке.

Доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ рассказал Федеральному агентству новостей, ждать ли снижения полной стоимости ипотечных кредитов. Такая мера содержится в списке поручений президента Владимира Путина, утвержденном по итогам совещания с правительством РФ 17 марта.

«Ориентир ясен, но сейчас профессиональное сообщество обсуждает то, как все это будет рассчитано, — сказал Бадалов. — Уже определен круг ответственных, это [Виталий] Мутко и [Эльвира] Набиуллина. И вот они будут думать до 1 мая, собирать статистику, определять методику».

Судя по данному поручению Путина, можно предположить, что банки могут обязать идти навстречу заемщикам, например, снижать процентные ставки, отметил собеседник ФАН.

«Это достаточно сложный вопрос, — признался он. — Если бы, условно говоря, у нас было объявлено положение ЧС, тогда это как форс-мажор было бы логично. Но сейчас ничего подобного не произошло. В то же время понятно, что эти нерабочие дни — не праздничные, и они связаны именно с такими форс-мажорными обстоятельствами».

Экономисты оценили возможность банков пойти на снижение процентов по ипотеке

По словам Бадалова, может появиться некое указание Центрального банка, на которое все банки будут ориентироваться, например, по заявлению заемщика, у которогорезко уменьшились доходы.

«Тогда банки пойдут на какие-то уступки — и на предоставление «кредитных каникул», и даже на снижение процентной ставки, — подчеркнул доцент. — В принципе, такой инструмент возможен, и он уже используется. Есть ведь плавающие процентные ставки — в определенный момент времени ставка снижается или увеличивается».

Другое дело, что не все кредитные договоры, если говорить об их условиях, это предусматривают, сказал собеседник ФАН. Но если все-таки будет рекомендация от ЦБ РФ, то технически оформить это будет несложно.

«Банк заключает допсоглашение с заемщиком, что на определенный промежуток времени устанавливается пониженная процентная ставка, — пояснил Бадалов. — Соответственно, банк не ухудшает оценку финансового положения заемщика, так как есть указание Центробанка, что в связи с такой ситуацией нужно пойти ему навстречу».

На вопрос, будет ли это всего лишь рекомендация ЦБ РФ, и обязаны ли будут банки ее выполнять, эксперт заявил, что вся нормативная база регулятора сейчас, в принципе, и является рекомендациями.

«Но банки уже давно приучены к тому, что то, что рекомендует ЦБ, для них является законом, — заключил доцент. — И эти рекомендации надо будет исполнять».

Экономисты оценили возможность банков пойти на снижение процентов по ипотеке

Другой собеседник Федерального агентства новостей — заместитель директора Центра «Банки и кредитная политика» Института Европы РАН Анатолий Бажан — согласен с коллегой отчасти.

«Обязать вряд ли могут, это может быть только с финансовой поддержкой государства, — считает он. — Имею в виду снижение процентов кредитов. Кроме того, есть государственные банки, которые дают кредиты, и таковым, в частности, в значительной степени является Сбербанк».

Вот их как раз и могут обязать снизить процентную ставку, выразил мнение эксперт.

«Но как вы можете обязать сделать это частные банки, — задается вопросом Бажанов. — Им же нужно покрывать свои расходы и так далее. Единственное, их могут принудить, если совсем уж драконовские проценты. Но здесь уже Федеральная антимонопольная служба должна работать».

Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства РФ, которое состоялось 17 марта. В том числе, была и такая рекомендация Банку России: проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов.

Ответственными за выполнение данного поручения (до 1 мая) назначены генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко и глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина.

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