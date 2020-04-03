Лика Стар поделилась, как сидит на карантине в Италии

Москва, 3 апреля. Певица Лика Стар, которая последние 18 лет живет в Италии на острове Сардиния, призналась, что уже 25 дней сидит на карантине дома.

По ее словам, власти страны пообещали после пандемии коронавируса выплатить по 600 евро гражданам. Певица уточнила, что эти деньги достанутся не всем. Лика Стар рекомендовала россиянам, которые будут соблюдать режим самоизоляции до 30 апреля, соблюдать все установленные на этот период правила.

Певица объяснила, что в Италии многие жители потеряли свой бизнес и трудовые места.

Как пишет «Телепрограмма», Стар добавила, что не надо думать будто бы в стране всех бесплатно кормят и поят из-за сложной ситуации. «Получила счет за свет в 290 евро. У меня нет работы и неизвестно, когда она теперь будет!» — сказала она.

Ранее популярная в 1990-е годы певица Лика Стар объяснила, почему пропала со сцены. Исполнительница хитов «Одинокая луна» и «Би-би такси» призналась, что сделала выбор в пользу семьи.

В 2000-х Лика Стар вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и переехала на Сардинию. Певица родила итальянцу двоих детей, кроме того, у Лики Стар есть сын от первого брака.

Звезда 1990-х рассказала, что занималась младшими детьми сама, не прибегая к помощи няни. По словам Лики Стар, она «кайфанула» от простой жизни и решения бытовых вопросов. Певица призналась, что ей нравится быть просто женой и мамой.

Исполнительница сообщила, что дети, рожденные ею от итальянского бизнесмена, даже не знали о ее звездном прошлом. В 2017-м году Лику Стар пригласили выступить на «Супердискотеке 90-х» в Санкт-Петербурге, и она взяла детей с собой. Они очень удивились тому, что их мама так популярна в России.