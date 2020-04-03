Террористы ПНС использовали перемирие для новых ударов по ЛНА

Триполи, 3 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при помощи авиации и артиллерии нанесли удары по Ливийской национальной армии (ЛНА). Наиболее ожесточенные боестолкновения между террористами и ЛНА наблюдаются в Абу Салиме.

Twitter-канал наступательной операции террористов «Вулкан гнева» сообщил о серии авиаударов ВВС ПНС по позициям ЛНА в районах Аль-Вишка и Бувайрат аль-Хуссун, а также к югу от Триполи. В результате атаки более 20 военнослужащих армии Халифы Хафтара получили ранения, несколько боевых машин были уничтожены. Этот же канал заявил, что авиация террористов уничтожила три грузовика, перевозивших боеприпасы, в числе которых были ракеты РСЗО «Град».

Террористы под покровом ночи обстреляли авиабазу Аль-Джуфра. Под ударом также оказалась авиабаза Аль-Ватыя, на которую боевики массировано нападали несколько раз.

Генерал-майор ЛНА Мабрук Газави, командующий штабом Западного военного округа, заявил, что турецкие ВВС также осуществляют бомбардировки. Он подчеркнул, что Турция наносит авиаудары по бензовозам, которые по распоряжению Восточного правительства направляются медицинским учреждениям и мирным жителям, находящимся в западной части Ливии. В случае, если атаки не будут прекращены, ЛНА будет вынуждена нанести ответные удары.

Пользователь Twitter сообщил, что турецкий беспилотник ударил по силам Ливийской национальной армии в районе Бени Валид.

Турецкие военные задействовали артиллерию, расположенную в районе Ад-Дава аль-Исламия. Звуки артиллерийских выстрелов также были слышны из парка Ан-Наср. Под обстрелом оказались южные окраины ливийской столицы.

Боестолкновения большой интенсивности произошли в Абу Салиме, ливийцы сообщили об ожесточенных боях в этом районе. Боевики также попытались безуспешно прорвать линию фронта в Аль-Машруа.