Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к дефолту. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Роман Лепа.

ЕС одобрил закон

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским положительно оценил законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности.

«Состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах в контексте завершения реализации четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине», — сообщает пресс-служба украинского президента.

Мораторий на продажу сельхозземель на территории Украины был введен 18 лет назад. На протяжении нескольких лет Международный валютный фонд (МВФ) требовал от украинского руководства проведения земельной реформы, но власти страны затягивали принятие решений по этому вопросу.

Кроме того, Зеленский и политик Евросоюза обсудили сотрудничество в условиях кризисной ситуации, которая была вызвана пандемией нового типа коронавируса.

Зеленский толкает Украину в пропасть

Как отметил Роман Лепа, экономическая ситуация на Украине ухудшается буквально с каждым днем. Если ничего не изменится, то ее ожидает дефолт.

«Зеленскому удалось протащить скандальный закон о продаже земли. Это было условие предоставления транша в 1,5 млрд долларов [от] Международного валютного фонда. Однако это не даст Украине решить экономические вопросы, а лишь на какое-то время отсрочит неизбежное», — пояснил Роман Лепа.

Депутат Нарсовета ДНР напомнил, что, по данным агентства Bloomberg, в рейтинге по степени вероятности дефолта Украина находится на третьем месте. Выше только Аргентина и Венесуэла, у которых дефолт уже состоялся. Отсрочек и реструктуризации долга Украине уже никто не предлагает.

«Более того, в ее дефолте заинтересованы весьма влиятельные силы. С одной стороны, это Джордж Сорос, который рассчитывает получить большую прибыль на скупке и перепродаже прибыльных украинских активов. С другой стороны, это украинские олигархи, которые рассчитывают в неразберихе заполучить за бесценок или присвоить предприятия и землю. МВФ, со своей стороны, намерен получить платежи по всем долгам. Вопрос в том, на чьей стороне будет выступать Зеленский и его команда. Нет сомнений в том, что в этой схватке крупных игроков «Слуги народа» интересы украинцев защищать не будут», — заключил Роман Лепа.

Ранее украинский оппозиционный политик Юлия Тимошенко резко раскритиковала Зеленского и депутатов Верховной рады, проголосовавших за принятие закона, разрешающего продажу сельхозземель. Она заявила, что все было сделано «по-воровски», в период пандемии коронавируса и серьезного финансового кризиса.