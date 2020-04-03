Лолита впервые рассказала, как ее обманывал Цекало

Москва, 3 апреля. Певица Лолита Милявская впервые рассказала о финансовых обманах своего бывшего мужа, продюсера Александра Цекало. Их брак распался в 2000 году. И вот спустя 20 лет 56-летняя артистка решилась поведать о не самых лучших человеческих качествах экс-супруга.

По словам Лолиты, она совсем не скучает ни по Цекало, ни по их кабаре-дуэту «Академия», в состав которого входила вместе с бывшим супругом, ни по самому Александру. Для нее это — пройденный этап.

«Я принимаю это как свою юность, творческое начало. С данью уважения к партнеру — бесконечного. Потому что во многом это его заслуга», — подчеркнула Милявская в интервью Дмитрию Гордону.

При этом она заметила, что в Цекало есть черты, которые никогда ее не устраивали. Так, к примеру, когда «Академия» распалась, Александр пытался вселить в нее уверенность, что она не сможет ничего добиться в сольной карьере.

«Говорил все время, что я 1001-ая певица и никому не нужна. Это суть моей неправильной женской натуры: до последнего момента что-то терпеть и обязательно думать, что это константа», — поделилась Милявская

Лолита добавила, что сейчас они не общаются и она не следит за изменениями в личной жизни Александра, однако «они такие громкие», что ты так или иначе на его изменения попадаешь».

Отдельно Милявская затронула финансовый вопрос их отношений с Цекало, заявив, что он обманывал ее на деньги. Но певица узнала об этом уже после разрыва. Одним из тех, кто поведал Лолите о махинациях Цекало, был убитый в 2009 году предприниматель Шабтай Калманович.

«Про деньги мне потом уже рассказывали. Более того, покойный Калманович рассказывал, как помогал ему втайне от меня счет делать в Австрии», — добавила Лолита.

Кроме того, по ее словам, Цекало «продавал дуэт по одной цене, а ей говорил, что продает меньше».

«Но я ему все это в глаза сказала. Он все это знал», — подчеркнула Лолита.

Несмотря на эти неприятные моменты, как отметила Милявская, Цекало оставил ей «небольшой шанс себя уважать при разводе».

«Деньги назад я не потребовала. Но у меня и ресурсов таких особо не было», — призналась она.

После этого Цекало сказал ей, что она смогла «пройти славу и деньги», а он не смог.

«Для меня очень важно, когда человек оставляет возможность себя уважать», — добавила Лолита.

Отдельно Лолита ответила и на вопрос о Крыме, а точнее — о своих словах в поддержку Русской весны в 2014 году.

«Я не высказывалась ни за, ни против. Я сказала: «Не важно, какие зеленые человечки бы ни были — главное, чтобы не убивали, — пояснила Лолита.

Тут же она напомнила и о Донбассе, заметив, что когда в последний раз там была, «никаких военных там не видела».

«Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: «Мой!». Потому что оттуда полетела жизнь моих родителей, — добавила Милявская.

Певица пояснила, что максимально отстранилась от политики, и для нее самое важное, «чтобы никто никого не убивал».