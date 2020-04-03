Успокаиваться рано: президент объяснил продление режима самоизоляции

Накануне президент РФ Владимир Путин повторно обратился к россиянам по поводу угрозы распространения коронавируса. Глава государства объявил о продлении нерабочих дней в России до 30 апреля в целях сдерживания дальнейшего роста количества заболевших.

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно, подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы», — сказал Путин.

Аргументируя необходимость продления такой меры до конца месяца, президент заявил, что пик эпидемии еще не пройден. Очевидно, что распространение коронавируса только набирает обороты, и для того, чтобы избежать взрывного всплеска числа инфицированных, государство просто обязано действовать решительно и на опережение.

«Угроза сохраняется. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране», — отметил Путин.

Безответственным как раз могло бы показаться решение об отмене режима самоизоляции и возвращение всех граждан к привычной жизни. Однако здесь важно понимать, что заблаговременно введенные в России меры по борьбе с коронавирусом дали только положительные результаты, предотвратив вспышку эпидемии, которую можно наблюдать на примере Италии или США.

«Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию — несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей — пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше — где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», — добавил президент.

Особое внимание Путин обратил на личную ответственность каждого гражданина России в сложившихся обстоятельствах. Разумеется, никакие государственные меры не смогут сдержать рост числа заболевших, если сами россияне не отнесутся к ним с полной серьезностью и пониманием.

Очевидно, что и в Москве, и в России в целом еще ожидается выявление новых случаев заражения, однако только общими усилиями всех граждан страны можно предотвратить резкое увеличение больных и победить коронавирус. Сегодня от каждого зависит, каким будет завтрашний день России, каким будет ее будущее.

В своем первом обращении к россиянам по поводу распространения коронавируса президент озвучил новые меры поддержки населения в сложившихся условиях. Так, уже с апреля все семьи начнут получать дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет; минимальная выплата по больничному листу и максимальный размер пособия по безработице приравнены к МРОТ и составляют свыше 12 тысяч рублей; для тех, чьи доходы в связи с эпидемией сократились на 30% и больше, объявлены кредитные каникулы; для среднего и малого бизнеса отменена уплата всех налогов, за исключением НДС, а также разработаны программы кредитования под 0%.