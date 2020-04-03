Коронавирус поставил украинскую экономику на грань краха

Москва, 3 апреля. Украинская экономика, которая и так переживала не лучшие дни, на фоне охватившей мир эпидемии коронавируса и вовсе оказалась на грани краха. Об этом в пятницу заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Одной из главных проблем стала потеря работы украинских гастарбайтеров. Из-за коронавируса многие страны закрыли границы и прекратили денежные переводы, а они составляли существенную долю доходов. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, денежные переводы из-за границы составляли 11% ВВП страны. Теперь же заробитчане остались без средств к существованию, что также увеличивает социальное напряжение в обществе. Отметим, что аналогичные проблемы сейчас испытывают Молдавия, Болгария и Румыния.

Второй проблемой является прекращение как импорта, так и экспорта. Страны Евросоюза перекрыли границы и прекратили торговые отношения, бросив все ресурсы на спасение самих себя.

Отсюда вытекает и третья проблема — отсутствие постоянных денежных вливаний извне, к которым привыкла Украина. Страна живет в долг с 2014 года, когда она развязала гражданскую войну в Донбассе. Без кредитов украинская промышленность просто заглохнет. В условиях чрезвычайной ситуации в ЕС и США маловероятно, что МВФ выделит новый транш Киеву.

«Происходящее четко дает понять, что миру не до Украины. Пока что даже те, кто должен принимать решения, не имеют ни малейшего представления, что нужно делать. Внутри пандемии коронавируса каждый сам за себя», — пояснил Джаралла «Экономике сегодня».

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.