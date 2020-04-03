Житель США рассказал, как Нью-Йорк переживает эпидемию коронавируса

Нью-Йорк, 3 апреля. Житель Нью-Йорка Виталий Куприй рассказал, как существует охваченный коронавирусом американский город в период карантина. По его словам, многие граждане не соблюдают изоляцию и ходят в парки, а также ездят на метро.

Карантинный режим действует в Нью-Йорке уже более двух недель. Каждое утро на телефоны горожан поступает сводка с данными за последние сутки. На данный момент в городе заразились более 50 тысяч человек, а свыше 1,3 тысячи умерли.

«Каждое утро метро переполнено людьми, бегущими на работу. Меры есть, но недостаточно жесткие, чтобы остановить распространение вируса», — рассказал Куприй.

Он отметил, что в Нью-Йорке действует ограничение на посещение магазинов — одновременно в помещении должны находиться не более 15–20 человек. Остальные в это время стоят в очереди на улице, стараясь соблюдать дистанцию в один метр друг от друга.

Житель США рассказал, что следит за ситуацией в России по соцсетям, и американцы ничем не отличаются от россиян, выходящих на улицы, несмотря на режим самоизоляции.

«Если выйти в парки днем, когда на улице солнце и теплая погода, то можно увидеть, что они забиты взрослыми и детьми под завязку — и все это на фоне шумящих карет скорой помощи: сирены неотложки здесь звучат каждые три–четыре минуты, в любое время суток», — сообщил Куприй в специальном материале для издания iReactor.

Он отметил, что в Нью-Йорке разворачивают локальные морги, так как действующих не хватает. Кроме того, на баскетбольных площадках спиливают кольца, чтобы там не собирались люди. Также житель Нью-Йорка рассказал, что в городе закрылись бары и рестораны, из-за чего многие мигранты, получающую зарплату наличными, остались без работы и доходов.

«Нынешняя ситуация в Нью-Йорке выглядит как фильм ужасов, однако никто не теряет позитивный настрой», — подчеркнул Куприй.

Россиянин предполагает, что карантин в штате может продлиться до лета.

«Пандемию в Нью-Йорке уже не остановить, и это факт. Переболеют все», — подытожил житель США.

Напомним, сейчас США лидируют по числу заразившихся коронавирусом. По данным на 3 апреля, здесь зарегистрировано около 250 тысяч случаев и свыше шести тысяч летальных исходов.