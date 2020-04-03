Forbes вновь признал Батурину самой богатейшей женщиной России

Москва, 3 апреля. Глава группы компаний Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин в России по версии финансово-экономического журнала Forbes.

Ранее первое место в рейтинге Forbes Real-Time Billionaires занимала основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Однако изменение курса рубля оказало негативное влияние на оценку акций Wildberries, в результате чего состояние Бакальчук сократилось на 29%, составив около одного миллиарда долларов.

Журнал Forbes оценивает активы Батуриной в 1,3 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что ключевые активы Батуриной находятся за пределами России, поэтому изменение курса рубля не повлияло на ее состояние.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков. Райффайзенбанк занял в нем первое место. При этом в 2019 году первым в списке был Юникредит-банк. Сбербанк занял четвертую строчку, на пятом месте — Ситибанк. На шестом месте ING Bank, далее идут «Нордеа», HSBC, SEB, Bank of China. ВТБ разместился на 11-й позиции.