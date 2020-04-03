ЦИК отложил до конца июня более 90 избирательных кампаний

Москва, 3 апреля. Голосование на выборах, которые были назначены на территории российских субъектов, будет приостановлено в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова,

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о наделении правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса. Согласно закону, избиркомы получат право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«В большинстве субъектов нашей страны вводятся ограничительные меры, ситуация в регионах разная. У избирательных комиссий субъектов должны быть полномочия, чтобы принимать быстро решения. Мы предлагаем отложить 94 избирательные кампании с 5 апреля до 21 июня», — сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома отметила, что подготовка будет возобновлена по решению комиссий, организующих выборы и референдумы, с согласования избирательной комиссии субъекта и после предварительного уведомления ЦИК России.

По словам Памфиловой, аналогичные меры также примут в отношении еще не назначенных кампаний.

В России, по последним данным, выявлено 4149 заболевших коронавирусом. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек. Коронавирус выявили в 78 регионах.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил, что оплачиваемые выходные в стране продлятся до 30 апреля.