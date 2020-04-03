Что известно о Заворотнюк, отмечающей день рождения в самоизоляции из-за коронавируса

Любимая многими россиянами «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк отмечает день рождения, заслуженной артистке РФ исполнилось 49 лет. Однако никакой подтвержденной информации ни о месте ее самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса, ни о самочувствии по-прежнему нет. Семья, которая ранее возмущалась попытками СМИ спекулировать на теме болезни Заворотнюк, отказывается делиться какой-либо заслуживающей доверия информацией. Представители актрисы тоже хранят молчание.

Федеральное агентство новостей обратилось к Стасу Христову, который является (или являлся) концертным директором Заворотнюк. На все вопросы о состоянии актрисы и о том, как она проводит день рождения, Христов последовательно отвечал: «Не знаю».

На вопрос, кто может обладать такой информацией, Христов также отказался отвечать и довольно резко попрощался.

Ранее стало известно, что дочь актрисы Анна поздравила мать с днем рождения через Instagram.

«Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку, — написала Анна, приложив трогательное семейное фото. — Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо».

Фото, иллюстрирующее запись, на котором изображена Анастасия, ее двое детей от предыдущего брака и супруг Петр Чернышев, явно снято давно. Также поздравительный пост появился на странице в группе поддержки Заворотнюк. Поклонники написали, что в монастырях молятся за здоровье Анастасии и желают ей скорейшего выздоровления.

Сообщается, что рядом с Анастасией постоянно находится ее муж — фигурист Петр Чернышев, который ради жены ранее отказался от ряда выступлений в ледовых шоу.

Сейчас на фоне эпидемии коронавируса вопрос о гастролях не стоит, но сама ситуация заставляет поклонников сильнее волноваться о состоянии Заворотнюк. Дело в том, что к заболеванию COVID-19, которое выявлено уже у более, чем миллиона жителей Земли, особенного восприимчивы люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, а также страдающие различными патологиями.

По данным СМИ, у Заворотнюк в 2018 году была диагностирована глиобластома головного мозга, злокачественная неоперабельная опухоль. По просочившимся в прессу данным, лечение — сначала в зарубежных, а потом в российских клиниках — эффекта не дало, и сейчас актриса получает паллиативную помощь, находясь дома.

Где точно находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», неизвестно. Одно время ходили слухи, что она проходит реабилитацию в одном из частных медицинских центров на Рублевке, откуда ее после некоторого улучшения отпустили домой. Были слухи и о ее возможной поездке на лечение в Италию, но они не подтвердились. Как ее близким удается поддерживать для Заворотнюк введенный в Москве и других городах режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса, остается только гадать.

Биография Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в театральной семье. Участвовала в школьной самодеятельности. Первый фильм с участием Заворотнюк по книге Владимира Набокова «Машенька» вышел в 1991 году. Окончив в 1993 году Школу-студию МХАТ, Заворотнюк поступила в театр-студию под руководством Олега Табакова.

Невиданную популярность Анастасии Заворотнюк принес сериал «Моя прекрасная няня».

Личная жизнь

Первый муж Анастасии — российский бизнесмен, бывший военный летчик Олаф Шварцкопф, брак был недолгим. Второй муж — бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке родилось двое детей — Анна и Майкл. С 2006 года до весны 2008 года Анастасия Заворотнюк встречалась с актером Сергеем Жигуновым (ее партнером по сериалу «Моя прекрасная няня»).

В 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, в 2018 году у пары родилась дочь Мила.

Болезнь

В августе 2019 года Анастасия Заворотнюк прекратила появляться на публике. 15 октября 2019 года близкие актрисы заявили, что Заворотнюк проходит курс лечения. По данным СМИ, у Заворотнюк, как и у Жанны Фриске, опухоль мозга диагностировали во время беременности, после родов диагноз подтвердился. Согласно последней информации, в настоящее время Заворотнюк находится дома, с семьей и матерью. Они живут в просторном особняке в элитном коттеджном поселке под Москвой. Там же находится могила отца Анастасии.