Как «Новая газета» и «Эхо Москвы» нагнетают ситуацию вокруг эпидемии коронавируса в России

Ряд российских СМИ, в том числе «Новая газета» и «Эхо Москвы», нагнетают ситуацию вокруг коронавируса в России, заявил Федеральному агентству новостей политический обозреватель Владимир Головашин.

Нагнетание истерии

Когда вся страна сидит в самоизоляции, что естественным образом сказывается на состоянии россиян, отдельные СМИ нагнетают ситуацию и повышают градус напряжения. Ситуация в принципе нервная, чем и пользуются, например, «Новая газета» и «Эхо Москвы».

Так, «Новая газета» распространила, судя по всему, недостоверную информацию о массовых заболеваниях в СИЗО и колониях. В Федеральной службе исполнения наказаний уже опровергли данные о том, что в российских колониях и СИЗО содержатся зараженные коронавирусом заключенные.

«Эхо Москвы» также нагнетает ситуацию анализом экономического состояния России и заявлениями вроде «Обнищание немедленно слилось в экстазе с коронавирусом».

Агитационная работа

Политический обозреватель Владимир Головашин обратил внимание, что сам коронавирус не так страшен, как страшен ажиотаж вокруг него. Сегодня люди напуганы и это способствует распространению инфекции.

«Стресс ослабляет организм и иммунную систему, делая человека более восприимчивым к различным недугам. Но дело в том, что именно в этой обстановке есть ряд людей, которые сейчас эту ситуацию всячески подогревают и говорят, что все очень-очень плохо. Конечно, есть определенные категории людей, у которых все в принципе вечно плохо. Нет, у них лично все хорошо: и работа, и зарплата, но то, что происходит в России, у них должно быть плохо, потому что в этой стране не может быть хорошо чисто по определению», — пояснил Владимир Головашин.

По словам политолога, подобное настроение подхватывают и СМИ, такие как «Новая газета» и «Эхо Москвы». Они пишут о том, что власти якобы скрывают реальные цифры заболевших от коронавируса, отечественная медицина «разрушена», а карантин стране не нужен.

«Беда в том, что много людей подхватывают фейки и морально уже похоронили и себя, и полстраны. И готовы к похоронам второй половины. Этим СМИ сегодня заниматься категорически не должны. Люди действительно напуганы. С точки зрения этики, такая практика СМИ, таких как «Новая газета» и «Эхо Москвы», — пропагандистско-агитационная работа и к журналистике никакого отношения не имеет», — заключил Владимир Головашин.

Напустить тумана

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь заметил, что оппозиционные либеральные СМИ всегда были инструментом информационной борьбы, а кризис и пандемия — самое благоприятное время, чтобы нарастить аудиторию и раздуть недоверие к органам власти. Безусловно, ответственность за распространение фейковых новостей о коронавирусе тормозит такую активность, уверен эксперт.

«Но ведь можно и не публиковать прямую ложь — достаточно расставить нужным образом акценты, усилить страхи перед непрозрачными сферами: армией, пенитенциарной системой и т.д. Конечно, всегда существует возможность отдельных случаев неразберихи или замалчивания. Но нужно понимать, что любые публикации либеральных СМИ на эту тему имеют цель не разобраться в ситуации, а напротив — напустить тумана, взрыхлить и удобрить почву для паники», — заметил аналитик.

По словам эксперта, какие бы ни давались официальные опровержения и разъяснения, это не изменит общий тон публикаций и не повысит их достоверность. Читателям, зрителям, слушателям важно соблюдать информационную гигиену, не давать собой манипулировать, понимать, из какого источника они черпают сведения о происходящем.

Напомним, в отношении корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова идет следственная проверка о его связях с боевиками «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.