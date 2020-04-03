Киселев оценил призыв закрыть на Украине онлайн-кинотеатры для противодействия РФ

В Верховной раде призвали приостановить деятельность онлайн-кинотеатров для противодействия России во время эпидемии коронавируса. Телеведущий и журналист канала «Россия-1» Дмитрий Киселев считает, что стремление закрыть «все, что можно» объясняется «идейной уязвимостью» политического режима на Украине.

Депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко на своей странице в Facebook написал, что опасается за население Украины из-за влияния якобы «российской пропаганды» от стриминговых сервисов.

«Это открывает простор для посева пропаганды», — заявил депутат.

Как отметил Ткаченко, в текущих условиях нужно «фильтровать источники информации тщательно, как никогда». Кроме того, власти должны контролировать вопросы развития культуры, чтобы «не допустить экспансии северного соседа». Генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев прокомментировал призыв украинского депутата.

«На Украине закрыли все что можно, но тем не менее хотят закрывать дальше. Значит, очень хрупкая философия, на которой строится этот режим. Они понимают его идейную уязвимость. Украина изменила свой культурный и генетический корень — Киевская Русь. Она стала считать генетическим корнем [Степана] Бандеру и [Романа] Шухевича (военные преступники. – Прим. ФАН), но это не очень устойчиво», — заявил Киселев в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам журналиста, такие шаги на Украине «производят жалкое впечатление» во время эпидемии коронавируса.

«Коронавирус должен объединять современный мир, а они используют его для разъединения, но сделать это не получится. Поэтому пусть они откроют глаза и посмотрят, что происходит в мире, а также подумают о своей стране. Там, судя по всему, система здравоохранения находится в тяжелом состоянии», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С этого момента инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Испания, Италия, Германия, Франция и США.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем чаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Крымский политолог Владимир Джаралла убежден, что украинская экономика, которая и так переживала не лучшие дни на фоне охватившей мир эпидемии коронавируса, и вовсе оказалась на грани краха.