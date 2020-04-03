Росавтодор объяснил, почему карантин не помешает ремонтировать и строить дороги

Москва, 3 апреля. Спецтехника, используемая в России для ремонта и строительства дорог, — преимущественно отечественного производства, поэтому карантин не помешает Росавтодору выполнять свои обязанности. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе дорожного агентства.

В Росавтодоре рассказали, как карантинные меры, вводимые в России и других странах, скажутся на дорожной отрасли.

В ведомстве, в частности, напомнили, что Федеральное дорожное агентство является государственным регулятором и заказчиком в области строительства, реконструкции, ремонта, капремонта и содержания федеральных автомобильных дорог. Вся дорожно-строительная техника приобретается подрядными дорожно-строительными организациями, участвующими в государственных тендерах на выполнение тех или иных видов работ. При этом подрядчик сам выбирает и закупает ту строительную технику, которая наиболее ему подходит для решения поставленных задач.

«С учетом геополитической ситуации в стране потребители в дорожном хозяйстве планомерно, но уверенно осуществляют переход на спецтехнику, разрабатываемую отечественным производителем. Уже сейчас большая часть используемой дорожной техники приходится на наши отечественные машиностроительные заводы, в том числе и на производителей навесного оборудования и комплектующих, — сообщил представитель Росавтодора. — Вся спецтехника, задействованная при эксплуатации, ремонте и содержании федеральных автомобильных дорог, на 85% российского производства».

В дорожном агентстве уточнили, что ежегодно при содержании сети дорог федерального значения задействуется более 9,2 тыс. единиц дорожно-эксплуатационной техники, в том числе более 3,8 тыс. единиц комбинированных дорожных машин. Из них 80-85 % — отечественного производства.

«Более 1,3 тыс. единиц автогрейдеров, из которых 85-90% отечественного производства, из 75 единиц прицепных грейдеров 95% относятся к отечественным, из 420 роторных снегоочистителей 95% также отечественного производства. При этом преобладающее большинство применяемого навесного оборудования тоже отечественного производства. 60-70% экскаваторов и погрузчиков из 1,6 тыс. — отечественного производства. Более 85% бульдозеров из 500 – российские. Из 1,5 тыс. колесных тракторов со снегоочистительным оборудованием 50% отечественного производства, при этом 80% этой техники произведено странами Таможенного союза (в основном на базе МТЗ-80), как и применяемое навесное рабочее оборудование», — рассказали в Росавтодоре ФАН.

Аналогичная ситуация складывается и с парком общестроительных машин крупнейших российских подрядных строительных организаций, уточнил представитель Росавтодора.

В связи с пандемией коронавируса карантинные меры, вводимые Россией и другими странами, сказались, в том числе, на цепочках поставок. Дополнительные меры контроля на границе вызывают значительные задержки. Кроме того, поставка из некоторых стран, в первую очередь — из Китая, полностью приостановлена. В связи с этим многие отрасли испытывают определенные трудности.

2 апреля президент России Владимир Путин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 продлил нерабочие дни до 30 апреля. Если обстановка позволит, то объявленный период нерабочих дней будет сокращен, добавил президент.