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ФАН-ТВ
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Карантинная закупка. Приморский район. ФАН-ТВ

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Федеральное агентство новостей в связи с напряженной ситуацией в стране, запускает новый цикл передач «Карантинная закупка». 

Мы проверим полки не только крупных магазинов, но и частных торговых точек, чтобы узнать, не пытаются ли предприниматели спекулировать в такое непростое время. Съемочная группа отправляется в поход по продуктовым магазинам в районе, выбранном по результатам зрительского голосования. Нам очень важно знать ваше мнение о том, какому району Москвы или Петербурга не помешает ревизия.

В первом выпуске магазины Приморского района Петербурга, у станции метро «Беговая».

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