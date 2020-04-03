Замглавы Совета муфтиев России объяснил ситуацию с хаджем из-за коронавируса

Города Мекка и Медина, где расположены главные мусульманские святыни, полностью закрываются для внешнего мира из-за пандемии COVID-19. Какова судьба хаджа в 2020 году и что делать верующим, которые уже запланировали паломничество? На эти вопросы ответил замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Саудовская Аравия закрывает Мекку и Медину

Власти Саудовской Аравии приняли решение закрыть Мекку и Медину на въезд и выезд со 2 апреля и до принятия особого решения. Перемещение в городах тоже значительно ограничено. Населению разрешено покидать свои дома только с 06.00 и до 15.00 при соблюдении ряда правил.

Министр хаджа Мухаммед Салих Бинтен обратился к мусульманам по всему миру с просьбой повременить с подготовкой к хаджу из-за пандемии коронавируса. При этом он отметил, что Саудовская Аравия готова принять паломников.

«Королевство желает сберечь здоровье всех мусульман и своих подданных, поэтому мы попросили наших братьев, мусульман во всех странах, повременить с решениями насчет хаджа», — цитируют слова Салиха Бинтена саудовские СМИ.

Из-за распространения коронавируса Эр-Рияд запретил паломникам совершать умру — малое паломничество, которое может пройти в любое время года. Большое паломничество, хадж, проходит раз в году. В этом году оно должно начаться в конце июля.

Все ждут решений Эр-Рияда

Замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов в беседе с корреспондентом ФАН отметил — сейчас неспокойное время и страны мира принимают необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Мекка и Медина тоже подвержены пандемии, так как туда приезжают паломники со всего света. Именно поэтому саудовские власти и закрывают города.

В России уже получили письмо из Министерства хаджа Саудовской Аравии с просьбой повременить с подготовкой к паломничеству.

«Мусульмане с пониманием относятся к этим мерам. Как мы знаем, на сегодняшний день малое паломничество приостановлено. Вопрос хаджа пока еще открыт. Мы тоже постоянно мониторим ситуацию, общаемся с коллегами в странах исламского мира. Все ждут, конечно же, основные решения от Саудовской Аравии. И, безусловно, все на сегодняшний день находятся в ожидании. Из министерства хаджа в хадж-миссии мира, в том числе и в Россию, поступило предложение пока не заключать договора с гостиницами и так далее, потому что пока еще непонятно: в этом году сезон хаджа состоится или нет, смогут ли паломники приехать со всего мира для совершения хаджа. Мы такие письма получили официально», — сказал Рушан Аббясов.

Мусульмане, которые уже запланировали паломничество, ищут ответа на вопрос: что делать в сложившейся ситуации? Рушан Аббясов призвал дождаться решений Эр-Рияда.