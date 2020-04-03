Замглавы Совета муфтиев России объяснил ситуацию с хаджем из-за коронавируса

Города Мекка и Медина, где расположены главные мусульманские святыни, полностью закрываются для внешнего мира из-за пандемии COVID-19. Какова судьба хаджа в 2020 году и что делать верующим, которые уже запланировали паломничество? На эти вопросы ответил замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов в комментарии Федеральному агентству новостей.
Саудовская Аравия закрывает Мекку и Медину
Власти Саудовской Аравии приняли решение закрыть Мекку и Медину на въезд и выезд со 2 апреля и до принятия особого решения. Перемещение в городах тоже значительно ограничено. Населению разрешено покидать свои дома только с 06.00 и до 15.00 при соблюдении ряда правил.
Министр хаджа Мухаммед Салих Бинтен обратился к мусульманам по всему миру с просьбой повременить с подготовкой к хаджу из-за пандемии коронавируса. При этом он отметил, что Саудовская Аравия готова принять паломников.
«Королевство желает сберечь здоровье всех мусульман и своих подданных, поэтому мы попросили наших братьев, мусульман во всех странах, повременить с решениями насчет хаджа», — цитируют слова Салиха Бинтена саудовские СМИ.
Из-за распространения коронавируса Эр-Рияд запретил паломникам совершать умру — малое паломничество, которое может пройти в любое время года. Большое паломничество, хадж, проходит раз в году. В этом году оно должно начаться в конце июля.
Все ждут решений Эр-Рияда
Замглавы Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов в беседе с корреспондентом ФАН отметил — сейчас неспокойное время и страны мира принимают необходимые меры, чтобы предотвратить распространение вируса. Мекка и Медина тоже подвержены пандемии, так как туда приезжают паломники со всего света. Именно поэтому саудовские власти и закрывают города.
В России уже получили письмо из Министерства хаджа Саудовской Аравии с просьбой повременить с подготовкой к паломничеству.
«Мусульмане с пониманием относятся к этим мерам. Как мы знаем, на сегодняшний день малое паломничество приостановлено. Вопрос хаджа пока еще открыт. Мы тоже постоянно мониторим ситуацию, общаемся с коллегами в странах исламского мира. Все ждут, конечно же, основные решения от Саудовской Аравии. И, безусловно, все на сегодняшний день находятся в ожидании. Из министерства хаджа в хадж-миссии мира, в том числе и в Россию, поступило предложение пока не заключать договора с гостиницами и так далее, потому что пока еще непонятно: в этом году сезон хаджа состоится или нет, смогут ли паломники приехать со всего мира для совершения хаджа. Мы такие письма получили официально», — сказал Рушан Аббясов.
Мусульмане, которые уже запланировали паломничество, ищут ответа на вопрос: что делать в сложившейся ситуации? Рушан Аббясов призвал дождаться решений Эр-Рияда.
«Верующие, кто уже оплатил свои путевки, нам звонят. Наши компании на полном контакте со всеми. Пока по рекомендации министерства хаджа не заключаются договора по отелям, авиаперелетам. Как только ситуация будет прояснена, соответственно, уже тогда все будут проинформированы и будем понимать: состоится в этом году хадж или нет. <…> Смогут ли [в Саудовской Аравии] преодолеть этот пик распространения коронавируса и не будет ли хадж для верующих усугублением? Здесь нужно понимать: в первую очередь все-таки ислам и священный Коран призывают к тому, чтобы люди думали о своем здоровье», — резюмировал собеседник ФАН.