Производство пива Corona приостановили в Мексике из-за коронавируса

Мехико, 3 апреля. Мексиканская компания Grupo Modelo приостановила производство пива Corona в рамках борьбы с коронавирусом, пишет Reuters.

Пиво Corona экспортировалось в 180 стран мира, с начала эпидемии его продажи выросли на 20%. Производство пенного напитка приостановят с 5 апреля.

Представители компании заявили, что готовы выполнить план по поставкам пива, если власти дадут разрешение. По последним данным, в Мексике число зараженных коронавирусом превысило 1,5 тысячи человек, скончались 50 человек.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце декабря 2019 года. Власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии в провинции Хубэй только 31 декабря.

ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу 11 марта 2020 года. Власти всех государств принимают меры, чтобы предотвратить распространение вируса среди населения.

Однако в некоторых странах ситуация вышла из-под контроля. Больше всего заболевших в США, Италии, Китае, странах Европы. Это связано с качеством системы здравоохранения и мерами, которые были введены в этих странах из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что известный итальянский дизайнер Серджио России умер от COVID-19 в больнице. Ему было 84 года. От коронавирусной инфекции скончалась тетя ирландского бойца UFC МакГрегора. Среди зараженных оказались голливудские актеры Том Хэнкс и Ольга Куриленко.