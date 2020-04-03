Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике

Москва, 3 апреля. Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию. Об этом сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне в обращении к нации глава государства Владимир Путин объявил, что власти регионов страны будут самостоятельно принимать решения относительно карантинных мер. Он продлил режим нерабочих дней в России до конца месяца.

Песков отметил, что обстановка в России непростая, он даже назвал ее беспрецедентной. Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что кабмин постоянно следит за изменениями.

«В зависимости от того, как она будет развиваться, будет уже дальше выстраиваться сценарий мер поддержки», — добавил он.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более четырех тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, 281 пациент выздоровел, 34 человека скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение скорого распространения инфекции по стране. Он включает в себя закрытие пассажирского сообщения с другими странами, осуществление карантинных мероприятий. Регионы приняли решение перейти на режим самоизоляции.

Напомним, что президент еще 25 марта, в предыдущем обращении к россиянам, особое внимание уделил поддержке малого и среднего бизнеса. Путин предложил предоставить компаниям отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Он подчеркнул, как важно обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы.