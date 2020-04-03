Доктор Косенков рассказал, как правильно дезинфицировать «коронавирусную» квартиру

Москва, 3 апреля. Квартиру, в которой находится человек, уже переболевший коронавирусом или все еще страдающий от этого заболевания, нужно тщательно дезинфицировать со специальными средствами. О том, как правильно проводить уборку, рассказал доктор медицинских наук, профессор Николай Косенков.

По его словам, поверхности необходимо протирать хлорсодержащими или спиртосодержащими средствами, при этом иногда достаточно влажной уборки с уксусом или дезинфицирующими салфетками. Затем использованные тряпки и прочее нужно утилизировать.

Косенков напомнил о необходимости тщательного мытья рук и проветривания. А вот пылесос он посоветовал не включать, поскольку маленькие частицы вируса могут проникнуть обратно в воздух.

«Если дома есть ультрафиолетовая лампа, то можно ею воспользоваться, включить на несколько минут», — цитирует его Nation News.

Врач при этом признал, что многократные уборки могут и не помочь, поскольку вирус способен существовать в водной и холодной среде несколько дней, например, в холодильнике.

«Не нужно бросаться в крайности, начнут хлоркой или водкой обрабатывать, это все не убирает до конца», — констатировал он.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что более 90% инфицированных коронавирусной инфекцией переносят заболевание бессимптомно. По его словам, дети более защищены от COVID-19 и являются ее носителями. Доктор также напомнил, что медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты не способны полностью защитить от коронавирусной инфекции.