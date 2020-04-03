В Кремле рассматривают различные варианты мер поддержки бизнеса в период пандемии

Москва, 3 апреля. Рассматриваются различные варианты мер поддержки бизнеса в зависимости от сценариев развития ситуации в экономике России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как уточнил Песков, в Москве рассматривают различные варианты развития экономики, в том числе самые пессимистические.

«Меры поддержки будут вырабатываться, исходя из развития событий», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономическую ситуацию, сложившуюся в период пандемии, представитель главы государства назвал «беспрецедентной».

«Обстановка действительно непростая, она беспрецедентная. Разумеется, правительство мониторит ситуацию не то что ежедневно, а ежечасно», — объяснил он.

Ранее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса в США. Согласно подсчетам учреждения, число летальных случаев почти достигло 51,5 тысячи. Университет основывает данные на статистике по официальным источникам и СМИ. Отметим, что по официальным данным ВОЗ, в мире насчитывается 900 тысяч случаев инфицирования и 46 тысяч смертей от COVID-19.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения нерабочих дней.