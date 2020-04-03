Кремль разберется с пожертвованиями в регионах на борьбу с коронавирусом

Москва, 3 апреля. Кремль разберется в ситуации, когда губернаторы регионов собирают пожертвования с бизнеса и граждан на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать действия правительства Белгородской области. Региональные власти попросили бизнес и граждан оставлять пожертвования на оснащение медицинских организаций.

«Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», — заявил Песков.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил, что оплачиваемые выходные в стране продлятся до 30 апреля. Кроме того, регионы будут сами решать и согласовывать с федеральными властями, какие предприятия остановить, а каким разрешить работать.