Кремль назвал условия сокращения числа нерабочих дней в РФ

Москва, 3 апреля. Количество нерабочих дней, объявленных в России из-за коронавируса, может быть сокращено, если угроза распространения инфекции исчезнет или будет сведена к минимуму. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер Владимир Путин в своем обращении к гражданам 2 апреля говорил об общем фоне, когда сохраняется угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии.

«Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима», — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь главы государства напомнил, что главы регионов получили дополнительные полномочия, поскольку они лучше знакомы с ситуацией в субъектах.

«Губернаторы смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или, наоборот, более мягких», — отметил представитель Кремля.

Напомним, в связи с распространением коронавируса Путин обратился к гражданам во второй раз. Ранее нерабочей была объявлена неделя с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля президент объявил, что режим нерабочих дней с сохранением заработной платы продлевается до конца месяца, пишет «Газета.ру». В эти дни рекомендуется соблюдать самоизоляцию и не выходить из дома без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, передает НСН. Таким образом, число заболевших в нашей стране достигло 4149.