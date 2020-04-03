Путин проведет совещание по нефти

Москва, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание в формате видеоконференции с крупнейшими российскими нефтяниками, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, совещание будет посвящено ситуации на глобальных энергетических рынках по итогам консультаций с зарубежными партнерами. Поводом для него стала неблагоприятная атмосфера на энергорынках.

«Там будут руководители правительства, администрации президента, профильные руководители, а также наши основные нефтяники — руководители крупнейших нефтяных компаний», — отметил Песков.

Цены на нефть на мировом рынке рухнули после провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+. Россия настаивала на пролонгации договоренностей на действующих условиях, однако ОПЕК настаивала на дополнительном снижении добычи. Так как стороны не смогли договориться, с апреля ограничения на добычу черного золота снимаются.

Резкое снижение нефтяных котировок на мировых рынках привело к тому, что ценовые формулы установили отрицательную стоимость на нефть для внутреннего рынка России. Таким образом, для поставок нефти на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.

Ранее Путин на совещании с правительством заявил, что нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для России. По его словам, производители и потребители нефти должны выработать решения по смягчению ситуации.