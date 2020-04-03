Федеральное агентство новостей рассказывает о последних событиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России и мире.

Статистика COVID-2019

По актуальным данным на 3 апреля 2020 года, в России подтверждено 4 149 случаев заболевания коронавирусом, из которых 34 привели к летальному исходу и 281 — к выздоровлению.

За минувшие сутки количество зараженных в России увеличилось на 601 человека, сообщили в оперштабе. Самый большой прирост заболевших в Москве — 448 новых случаев, а общее число подтвержденных диагнозов в столице на сегодняшний день составляет 2 923. Половина из заболевших москвичей — люди до 45 лет.

Помимо столицы в пятерку регионов с самым большим числом официально зарегистрированных на данный момент случаев коронавируса входят Подмосковье (211 человек), Петербург (156), Республика Коми (56) и Ленобласть (41).

Отметим, что в минувшие сутки в России было проведено 575 103 теста на коронавирус. Новые случаи были выявлены в 32 регионах страны.

В мире число заболевших коронавирусом 3 апреля 2020 года выросло до 1 017 693 человек, из которых умерли 53 179 человек, выздоровели — 212 072. Больше всего выявленных случаев заражения в США (245 573), Италии (115 242), Испании (112 065), Германии (84 794) и Китае (82 464).

Последние новости о коронавирусе

Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля, и наделил регионы полномочиями для введения дополнительных мер по противодействию распространения коронавируса.

После этого стало известно, что в Москве за нарушение режима самоизоляции в первый раз горожанам будут выписывать штраф в размере 4 000 рублей, за повторное нарушение — 5 000 рублей. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, столичная полиция начнет останавливать автомобили, выясняя у водителей цель их поездки в другой район. Если на это не будет серьезной необходимости, то автовладельцам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Сегодня же глава государства поручил правительству РФ увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции, чтобы покрыть текущие потребности населения и сформировать резерв для государственных и муниципальных нужд.

В условиях снизившегося из-за пандемии коронавируса пассажиропотока в РЖД приняли решение отменить с 7 апреля 53 поезда дальнего следования.

Предостережение доктора Проценко

Зараженный коронавирусом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об опасных осложнениях этой инфекции.

«COVID — болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения легких и нарушениями свертывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией», — написал доктор на своей странице в Facebook во время самоизоляции, которую он проводит в своем кабинете в больнице в Коммунарке.

По словам Проценко, такие тяжелые пациенты есть и в его медучреждении. В отчетах их отмечают как «пациенты на ИВЛ».