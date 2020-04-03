Федеральное агентство новостей рассказывает о последних событиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа в России и мире.
Статистика COVID-2019
По актуальным данным на 3 апреля 2020 года, в России подтверждено 4 149 случаев заболевания коронавирусом, из которых 34 привели к летальному исходу и 281 — к выздоровлению.
За минувшие сутки количество зараженных в России увеличилось на 601 человека, сообщили в оперштабе. Самый большой прирост заболевших в Москве — 448 новых случаев, а общее число подтвержденных диагнозов в столице на сегодняшний день составляет 2 923. Половина из заболевших москвичей — люди до 45 лет.
Помимо столицы в пятерку регионов с самым большим числом официально зарегистрированных на данный момент случаев коронавируса входят Подмосковье (211 человек), Петербург (156), Республика Коми (56) и Ленобласть (41).
Отметим, что в минувшие сутки в России было проведено 575 103 теста на коронавирус. Новые случаи были выявлены в 32 регионах страны.
В мире число заболевших коронавирусом 3 апреля 2020 года выросло до 1 017 693 человек, из которых умерли 53 179 человек, выздоровели — 212 072. Больше всего выявленных случаев заражения в США (245 573), Италии (115 242), Испании (112 065), Германии (84 794) и Китае (82 464).
Последние новости о коронавирусе
Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля, и наделил регионы полномочиями для введения дополнительных мер по противодействию распространения коронавируса.
После этого стало известно, что в Москве за нарушение режима самоизоляции в первый раз горожанам будут выписывать штраф в размере 4 000 рублей, за повторное нарушение — 5 000 рублей. Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, столичная полиция начнет останавливать автомобили, выясняя у водителей цель их поездки в другой район. Если на это не будет серьезной необходимости, то автовладельцам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.
Сегодня же глава государства поручил правительству РФ увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции, чтобы покрыть текущие потребности населения и сформировать резерв для государственных и муниципальных нужд.
В условиях снизившегося из-за пандемии коронавируса пассажиропотока в РЖД приняли решение отменить с 7 апреля 53 поезда дальнего следования.
Предостережение доктора Проценко
Зараженный коронавирусом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об опасных осложнениях этой инфекции.
«COVID — болезнь, которая может осложняться развитием тяжелого повреждения легких и нарушениями свертывания крови. Выраженность этих осложнений зачастую является причиной смерти больных с коронавирусной инфекцией», — написал доктор на своей странице в Facebook во время самоизоляции, которую он проводит в своем кабинете в больнице в Коммунарке.
По словам Проценко, такие тяжелые пациенты есть и в его медучреждении. В отчетах их отмечают как «пациенты на ИВЛ».
«Увы, часть пациентов спасти не удается. Вчера вечером у нас умер пациент. По умершим пациентам я пишу обычно отдельный пост после того, как мы получаем результаты патологоанатомического исследования.
Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — рассказал главврач главной коронавирусной больницы России.