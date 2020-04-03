Легендарный дизайнер Серджио Росси скончался от коронавируса

Рим, 3 апреля. Легендарный дизайнер Серджио Росси скончался на 85-м году жизни в больнице города Чезена в Италии. Причиной смерти мог стать коронавирус, об этом сообщает газета Corriere Romagna.

По данным издания, Росси доставили в больницу несколько дней назад, накануне его состояние резко ухудшилось. В четверг Росси скончался.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Италия стала одним из очагов коронавируса. По данным на 3 апреля, число зараженных в Италии достигло 115 тысяч, погибло более 13 тысяч человек.

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами. На прошлой неделе специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо.