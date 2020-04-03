601 новый случай заражения коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ

Резолюция РФ по коронавирусу отклонена ООН
Генассамблея ООН не смогла принять предложенный Россией проект резолюции об отмене односторонних санкций, которые мешают странам бороться с коронавирусом. Против выступили, что не удивительно, США, Великобритания и некоторые страны ЕС.
«Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее», — прокомментировали в российском постпредстве.
Постпредство России заинтересовано в том, чтобы услышать логику и аргументы отказа. Кстати, также в списке несогласных есть Украина. Правда, ее аргументы в постпредстве не ждут, так как обычно они политизированные. Остается рассчитывать, что все заинтересованные страны присоединятся к резолюции, чтобы мир услышал призыв к развитию практического сотрудничества по всем направлениям в борьбе с пандемией.
601 человек заразился коронавирусом в РФ
За сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, четверо умерли. Больше всего новых случаев — 448 — выявили в Москве. Таким образом, общее число заболевших достигло 4149 в 78 субъектах. Выздоровел 281 человек, погибли — 34. Об этом сообщает оперативный штаб. Накануне подтверждено на 170 случаев больше, умерли на два пациента больше. Почти половина новых пациентов в Москве — это люди младше 45 лет. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19 и распространившегося из Китая, пандемией.
РЖД сократит количество «Сапсанов»
РЖД заявила об отмене с 7 апреля ряда поездов дальнего следования, в том числе «Сапсанов». В стране временно сократят периодичность курсирования 37 поездов, а 53 — отменят. Что касается «Сапсанов», то ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на три пары поездов меньше. При этом в РЖД подчеркнули, что при улучшении ситуации и росте спроса маршрутная сеть будет полностью восстановлена и при необходимости увеличена. Напомним, 25 марта РЖД уже сообщала, что планирует сократить частоту курсирования поездов по России и отменить некоторые из них.
Документы об освобождении Братиславы рассекречены
На сайте Минобороны России появился новый мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождению от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии. Теперь можно ознакомиться с уникальными, архивными документами: боевыми сводками, политдонесениями и фотографиями. Особое место занимают свидетельства зверств фашистов в словацкой столице в годы оккупации. Публикация рассекреченных документов стала продолжением работы ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.