601 новый случай заражения коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ

Резолюция РФ по коронавирусу отклонена ООН

Генассамблея ООН не смогла принять предложенный Россией проект резолюции об отмене односторонних санкций, которые мешают странам бороться с коронавирусом. Против выступили, что не удивительно, США, Великобритания и некоторые страны ЕС.

«Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами. В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее», — прокомментировали в российском постпредстве.

Постпредство России заинтересовано в том, чтобы услышать логику и аргументы отказа. Кстати, также в списке несогласных есть Украина. Правда, ее аргументы в постпредстве не ждут, так как обычно они политизированные. Остается рассчитывать, что все заинтересованные страны присоединятся к резолюции, чтобы мир услышал призыв к развитию практического сотрудничества по всем направлениям в борьбе с пандемией.