ФСБ предотвратила теракты в Ставрополье и ХМАО

Москва, 3 апреля. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники ФСБ выявили на Ставрополье двух членов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) – жителя края и уроженца Дагестана. Они планировали совершить нападение на сотрудников полиции, а также устроить теракт в месте скопления людей.

«Силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован», — сообщили в ведомстве.

На месте задержания были обнаружены предметы, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, оружие и экстремистская символика.

Кроме того, в пятницу в городе Лянтор в ХМАО сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали троих членов террористической организации «Имарат Кавказ»1 (запрещена в РФ). Они готовили теракт в торговом центре. При обыске было обнаружено самодельное взрывное устройство, а также оружие и запрещенная литература.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух выходцев из стран Средней Азии за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористам. Задержанные – двое мужчин 1997 и 1999 годов рождения. Их подозревают в совершении преступления по статьям за приготовление к совершению преступления и участие в деятельности террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.