Степаненко планирует вернуть Петросяна в семью

Москва, 3 апреля. Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко не оставляет надежд вернуть экс-супруга в семью, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

По словам адвоката, Петросян предлагал бывшей жене большую часть имущества, чтобы разойтись мирно. Однако Степаненко заявила, что хочет получить все. Она уверена, что юморист вернется в семью, а многомиллионное имущество надо сохранить.

«Степаненко хочет все. Она это поясняет: «Он все равно еще потом вернется, а так имущество будет полностью у нас, в сохранности будет». Не знаю, на что она там рассчитывает», — заявил Жорин.

Адвокат объяснил, что Степаненко подала сразу два иска: о расторжении брака и о разделе имущества. Таким образом она хотела не дать Петросяну развестись из-за раздела имущества. Однако юмористу удалось добиться выделения развода в отдельное производство.

Кроме того, Жорин уверен, что Степаненко специально инициирует шумиху в СМИ, заказывая разоблачительные статьи, и хочет «довести» бывшего мужа. Юрист также уверен, что именно Степаненко сделала развод достоянием общественности, умышленно пыталась «дестабилизировать ситуацию» и устроила скандал, в то время, как сам Петросян мечтал оставить ситуацию в тайне.

Ранее Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова отправились в романтическое путешествие и недавно вернулись из ОАЭ. Молодожены поделились десятками фотографий с отдыха в личных профилях в социальной сети Instagram.