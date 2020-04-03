Группа поддержки Заворотнюк опубликовала первое заявление в этом году

Москва, 3 апреля. Группа поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой предположительно диагностировали тяжелое заболевание, опубликовала первое заявление в этом году. Семья и близкие звезды на странице в Instagram поздравили ее с днем рождения, а также поблагодарили врачей и тех, кто молится за актрису.

«Сегодняшний день — очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с днем рождения Анастасию!» — написали администраторы аккаунта, созданного, в том числе, для того, чтобы опровергать публикации о Заворотнюк в СМИ.

Авторы пожелали актрисе, которой исполнилось 49 лет, только здоровья, потому что «все остальное у нее уже есть». Также в заявлении отмечается, что минувший год жизни стал для Заворотнюк очень непростым.

«Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти», — говорится в сообщении.

Кроме того, близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня» поблагодарили ее поклонников и всех неравнодушных людей.

«Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что чудо возможно, и оно обязательно случится!» — написали родные Заворотнюк.

Напомним, летом прошлого года в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга в последней стадии. Родные актрисы не подтвердили эти сообщения. При этом близкие звезды «Моей прекрасной няни» отметили, что она действительно больна, но не уточнили диагноз.

Ранее потомственная ведунья Саона заявила, что муж Заворотнюк фигурист Петр Чернышев изменяет своей супруге, пишут «Дни.ру». По словам ясновидящей, спортсмен тщательно скрывает свою связь.