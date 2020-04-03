Москва, 3 апреля. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева занялась спортом на карантине. До этого она провела время в клинике в Петербурге, специализирующейся на лечебном голодании. Телеведущая опубликовала пост в Instagram.

Как писали средства массовой информации, она вернулась оттуда постройневшей и помолодевшей. По данным издания «Семь дней», она решила закрепить результат и не прибавить в весе. Гузеева придумала, как привести себя в порядок на карантине. Как уточнила телеведущая, она заказала домой беговую дорожку.

«Я последний раз занималась спортом в школе, и это было ужасно. Теперь я хочу, чтобы это стало частью моей жизни. Поэтому хватит освиневать, возьмемся за себя, скоро лето!» —подчеркнула она.

Ранее Гузеева в своем Instagram опубликовала видео, в котором отчитала жителей Москвы, нарушающих режим самоизоляции и гуляющих по городу в карантин. Из-за возмущения Гузеева не смогла сдержать эмоций.

Ролик телеведущая записала у себя дома, на кухне. По словам Ларисы Гузеевой, ранее она ехала по городу в собственной машине и боялась открыть окно. Однако в это время на улице людей было столько, что «яблоку негде упасть», несмотря на карантин и опасную эпидемиологическую обстановку.

Также Гузеева показала редкое фото из своей молодости, на котором она запечатлена с короткой прической. Многие подписчицы отметили, что Гузеева была и остается весьма красивой женщиной, которой нечего себя стыдиться.

Гузеева снималась в фильмах «Жестокий романс», «Чужие здесь не ходят», «Жизнь Клима Самгина», а также «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается». На сегодняшний день актриса является членом общественной организации «Союз кинематографистов России».