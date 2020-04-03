Сирия новости 3 апреля 12.30: ИГ* атаковало конвой проиранских сил в Дейр-эз-Зоре, в Хасаке убиты два боевика СНА

Сирия, 3 апреля. Террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на конвой иранских сил на востоке Дейр-эз-Зора. На севере Хасаки погибли двое боевиков протурецкой «Дивизии Султан Мурад». На востоке Даръа неизвестные убили бывшего полевого командира «Южного фронта». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, понесли потери ранеными и убитыми на севере Хасаки; проводят работы по разминированию в Дамаске.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла позиции сирийской армии в Хасаке и понесла потери при столкновении с отрядами SDF.

«Демократические силы Сирии» (SDF): открыли огонь по укреплениям протурецких боевиков на севере Хасаки.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): напало на конвой «Лива Фатимиюн» на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Военные источники агентства SANA сообщили, что инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии приступили к очередному этапу работ по разминирования на востоке Дамаска. Работы в районе Аль-Кабун продлятся до 14.00, во время которых саперы с металлоискателями исследуют подвалы домов и школ. Напомним, Напомним, в Восточной Гуте находился анклав вооруженных группировок «Джейш аль-Ислам», «Фейлак ар-Рахман», «Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам». Весной 2018 года боевики согласились сдать оружие и вместе с семьями выехать в провинцию Идлиб. Однако до сих пор местные жители сообщают о найденных схронах с оружием и минах-ловушках.

Провинция Дейр-эз-Зор

К востоку от города Абу-Кемаль террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» совершили вылазку к позициям проиранских сил «Лива Фатимиюн» и открыли огонь по блокпосту из автоматических винтовок. По информации медиаресурса Halab Today, в результате атаки погиб один из бойцов, еще несколько получили ранения. Двумя днями ранее аналогичное нападение было совершено в этом же районе на патруль Корпуса Стражей Исламской революции. При обстреле погибли два бойца, включая командира.

Провинция Даръа

В городе Джасим «спящие ячейки» боевиков застрелили бывшего полевого командира «Южного фронта» — Мухаммада Юсуфа Джабави (ранее был известен как «Абу Талиб»). Как сообщает портал NORS, бывший полевой командир пошел на примирение с официальным Дамаском в 2018 году, после чего присоединился к 4-й танковой дивизии сирийской армии.

Источник также сообщает, что на западе провинции был убит полковник сирийской армии Адхам Абд аль-Карим Масри. Он был застрелен неизвестными лицами у своего дома. В покушении на жизнь полковника и бывшего командира подозревают боевиков распавшегося «Южного фронта», которые ушли в подполье. По мнению военных аналитиков, «спящие ячейки» получают финансирование от сил международной коалиции во главе с США, которые базируются в районе Ат-Танфа на юге Сирии.

Провинция Хасака

Местные источники передали агентству Baladi Network , что утром протурецкие группировки открыли огонь по блокпосту сирийской армии в районе Аль-Абуш. По неподтвержденным данным, были тяжело ранены пятеро солдат, скончался один офицер. Как сообщает медиаресурс Masar Press Net, под обстрел также попали позиции правительственных войск в окрестностях поселений Умм-аль-Кейф, Кафр-Сабир и Тель-Тавиль. Информации о пострадавших пока не поступало.

«Демократические силы Сирии» совершили нападение на позиции протурецких группировок к северу от города Рас аль-Эйн. По данным агентства Step News, курдские вооруженные формирования спровоцировали перестрелку, в ходе которой убили двух боевиков «Дивизии Султан Мурад», входящую в состав «Сирийской национальной армии».

1 Организация запрещена на территории РФ.