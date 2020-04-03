Экономисты рассказали, как переговоры ОПЕК+ отразятся на нефтяном рынке

В ходе встречи участники ОПЕК+ постараются прийти к единому решению насчет дальнейшего сотрудничества и регулирования цен на нефть. Подробнее о том, что ждет рынок нефти и смогут ли участники рынка договориться, — в материале Федерального агентства новостей.

Встреча ОПЕК+

Встреча ОПЕК+ по вопросу стабилизации цен на нефть пройдет в понедельник, 6 апреля, в формате видеоконференции, ожидается участие министров стран альянса. Об этом сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

«Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждений новой «Декларации о сотрудничестве», — сообщила Алиева.

Ранее Саудовская Аравия призвала нефтедобывающие страны провести срочную встречу ОПЕК+. При этом королевство призвало встретиться не только участников организации, но и другие государства, которые не входят в альянс.

Ситуация на рынке

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и консалтинговой компании KLOPENKO GROUP Егор Клопенко считает, что договориться ОПЕК и Россия могут, и даже обязательно договорятся рано или поздно. Ситуация, в которой оказались все страны-нефтедобытчики, не может устраивать ни одну из них.

«Однако, если они сделают это сейчас, в условиях отсутствия спроса на нефть, то это даст лишь небольшой и, скорее всего, краткосрочный эффект. Нет большого экономического смысла договариваться о снижении сегодня — когда нефть из-за ситуации с коронавирусом вообще особо никому не нужна», — пояснил Егор Клопенко.

Более того, заметил экономист, благодаря активным распродажам у многих покупателей ее столько, что они могут достаточно долго прожить, вообще больше не импортируя. Поэтому договоренности на ближайших переговорах Клопенко посчитал бы фальстартом. Но то, что в итоге они будут достигнуты — это факт, уверен эксперт.

Нефть по $35

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур рассказал, что рост стоимости нефти был абсолютно прогнозируемым и стал результатом заявления президента США Дональда Трампа о готовящемся антикризисном плане, который должен вывести нефтерынок из глубокого кризиса. Экономист напомнил, что в пятницу, 3 апреля, Трамп проведет встречу с представителями крупнейших нефтедобывающих компаний, которые входят в организацию ОПЕК+, и огласит свой план действий. Одним из предложенных пунктов станет, вероятнее всего, введение пошлин на импорт нефти из Саудовской Аравии в США. Такое решение должно сделать саудитов более сговорчивыми насчет объемов добычи и цен на нефть, уверен аналитик.

«В ходе обсуждения участники ОПЕК+ постараются прийти к единому решению насчет дальнейшего сотрудничества и регулирования цен на нефть. Америка является одним из самых крупных потребителей нефти и нефтепродуктов. Поэтому от позиции США будет во многом зависеть развитие рынка. Что касается прогнозов на ближайшую перспективу, то возможны два сценария. Если план Трампа будет приемлем для всех сторон, то, вероятнее всего, стоимость нефти пойдет вверх и может достигнуть уже в апреле отметки в 30-35 долларов за баррель», — добавил Юрий Мазур.

По его мнению, в случае, если американскому президенту не удастся оказать должного влияния на членов ОПЕК+ и убедить принять его план для реализации, то стоимость нефти, вероятно, опустится к минимальным отметкам в 20 долларов за баррель.

Переговоры будут сложными

Как заявил руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, несмотря на то, что переговоры между Саудовской Аравией и Россией по нефти уже назначены на 6 апреля, ждать быстрых решений не стоит. Переговоры будут очень сложными и затяжными. Обе страны могут сократить добычу нефти, но это полностью не решит проблему падающего спроса и избытка на рынке.

«Чтобы сбалансировать рынок, необходимо участие США и других производителей «черного золота». Министр энергетики РФ Александр Новак уже заявил, что убрать весь избыток с рынка (порядка 20-25 миллионнов баррелей в сутки) нереально. Это серьезно ударит по всем странам ОПЕК+. Остается только ждать и надеяться, что страны рано или поздно придут к единому решению, которое сбалансирует рынок нефти. А пока котировки продолжат колебания, иногда уходя вниз до рекордных значений, иногда демонстрируя временный отскок», — заключил аналитик.

Развал ассоциации ОПЕК+, которая фактически контролировала цены на сырье и формировала равные условия торговли для производителей нефти, привел к тому, что между крупнейшими поставщиками топлива — Саудовской Аравией и Россией — началась холодная ценовая война.