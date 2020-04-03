Депутат Миронов предположил перенос парада Победы в Москве на историческую дату 24 июня

Москва, 3 апреля. Депутат Сергей Миронов озвучил возможность при необходимости перенести военный парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на историческую дату 24 июня, передает корреспондент Федерального агентства новостей. При этом он назвал перенос празднования крайней мерой и заявил, что рассуждать об этом преждевременно.

«Чем ближе 9 мая, тем больше всех волнует вопрос о проведении традиционного военного парада на Красной площади. Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь страны, в том числе в подготовку и организацию великого праздника нашего народа. Праздник 9 мая имеет международное значение, но из-за пандемии уже отменяется прибытие многих зарубежных гостей, – заявил председатель партии «Справедливая Россия». – Конечно, перенос празднования – это самая крайняя мера, и говорить о ней, возможно, еще преждевременно. Но если вопрос о необходимости переноса даты парада все-таки будет подниматься, считаю, что наиболее подходящий для этого день – 24 июня. Именно в этот день 1945 года парадным маршем по Красной площади прошли советские воины–победители. Надеюсь, что через три месяца острота эпидемической ситуации снизится, и мы должным образом отметим годовщину Великой Победы и вспомним день, когда на главной площади страны были повержены вражеские знамена и штандарты».

Напомним, ранее в прессе прошла информация о том, что в Кремле рассматривают возможность перенести парад Победы на осеннее время, но накануне этих заявлений пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что дата проведения торжественного мероприятия не менялась.

«Нет, здесь никаких иных решений не принималось, ситуация мониторится», – заявил Песков журналистам в ответ на вопрос, обсуждается ли возможность переноса Парада Победы в Москве на фоне пандемии коронавируса.

Ранее ФАН подробно рассказывал о том, как проходил исторический парад Победы 24 июня 1945 года. Одним из участников особого батальона, швырнувшего фашистские знамена к Мавзолею, был герой спецпроекта нашего агентства Алексей Кужильный.