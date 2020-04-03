Россия создала авиагруппировку для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом

Москва, 3 апреля. Авиационная группировка для поддержки Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией уже создана, помощь начнут доставлять с 3 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Авиагруппировка сформирована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. В Сербию перебросят 87 военных вирусологов и медиков, которые возьмут с собой оборудование и технику.

«Для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолето-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что на военном аэродроме «Чкаловский» уже подготовились к переброске восемь врачебно-сестринских бригад, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты. Их доставят в Сербию самолеты Ил-76.

По данным Минздрава Сербии, в стране от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончался 31 пациент. Общее число зараженных превысило тысячу человек.

О том, что Россия окажет Сербии гуманитарную помощь в связи с коронавирусом, стало известно в минувший четверг по итогам разговора российского лидера с президентом Сербии Александром Вучичем.

Депутат парламента Белграда Драгиня Влк в комментарии Федеральному агентству новостей высоко оценила готовность России оказать помощь. Она назвала российское здравоохранение одним из самых лучших в мире, а опыт российских эпидемиологов в деле укрощения COVID-19 важным для Сербии.

Напомним, что Россия ранее уже оказала помощь Италии, которая стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции, а также отправила гуманитарный груз в США.