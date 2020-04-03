Google запустил сайт с данными о перемещениях людей во время карантина

Вашингтон, 3 апреля. Американская корпорация Google запустила сервис, который позволяет отслеживать перемещения людей по всему миру во время пандемии коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании.

На новой страничке публикуются PDF-отчеты по 131 стране. Сейчас России в этом списке нет, но в Google отметили, что число стран будет увеличиваться.

«Мы надеемся, что этот отчет поможет с решениями, связанными с управлением пандемией», — сообщили в IT-компании.

Статистика учитывает местоположение пользователей сервисов корпорации по всему миру без привязки к конкретному человеку. По этим данным можно понять, как менялась посещаемость торговых центров, магазинов и парков в период карантина.

Например, статистика по Сан-Франциско показала, что в период с 16 февраля по 29 марта количество посетителей торгово-развлекательных комплексов в городе снизилось на 72%, а гуляющих в парках — на 55%. В Белоруссии же, наоборот, в парки стали ходить на 41% больше людей. А в Италии, где число заразившихся превысило 100 тысяч, число посетителей ТРК снизилось на 94%, а парков — на 90%.

Ранее российская компания «Яндекс» начала измерять индекс самоизоляции россиян на основе данных, полученных с помощью мобильных приложений. В организации сообщили, что в России люди начали больше сидеть дома и реже ездить в офисы и по делам.