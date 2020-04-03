Воюющие на стороне ПНС сирийские боевики остаются без зарплат, обещанных Турцией

Триполи, 3 апреля. Террорист сирийской группировки «Фейлак аль-Маджд» заявил, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии три месяца не платит наемникам зарплаты. Он призвал радикалов из «Сирийской национальной армии» отказаться от предложения Турции участвовать в боях на стороне ПНС против Ливийской национальной армии (ЛНА). Видеозапись обращения появилась в арабском сегменте соцсетей.

Боевик заявил, что Турция, с помощью которой он и члены других террористических группировок попали в Ливию, заплатила им обещанные $2000 только один раз. Остальные три месяца сирийские наемники сидят без зарплаты.

По его словам, сейчас в Ливии находится около 7 тысяч боевиков из различных группировок. ПНС не в состоянии обеспечить их всем необходимым — постоянно не хватает еды и сигарет, поставки нерегулярные.

В завершение он обратился к своим соотечественникам с призывом не соглашаться ни на какие предложения об участии в боевых действиях на территории Ливии. Многие сирийские наемники отказываются воевать против ЛНА и выполнять приказы своих командиров. Как ранее сообщала американская журналистка Линдси Снелл, ПНС посадило в тюрьму 86 боевиков за неповиновение.