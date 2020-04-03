Валерия «запрещенкой» побаловала Пригожина в день рождения

Москва, 3 апреля. Известная певица Валерия решила в условиях карантина устроить супругу Иосифу Пригожину на день рождения праздничный ужин с «запрещенкой»: жареной картошкой и пирожными.

В минувший четверг музыкальный продюсер отмечал 51-летие. Как рассказала Валерия, ее муж — человек крайне общительный, активный, любящий семью и друзей. Он с трудом переносит самоизоляцию. Поэтому певица решила скрасить ему «вынужденное заточение» вкусной едой.

«В этот день ему можно все. Захотелось побаловать его всякой «запрещенкой». Так редко встаю к плите, поэтому готовить было особенно приятно и радостно», — призналась звезда.

По ее словам, супруг такое пиршество оценил. Валерия пожелала любимому здоровья.

«Вместе мы сила», — добавила она.

Коллеги и поклонники Пригожина и Валерии в многочисленных комментариях в Сети осыпали именинника поздравлениями и комплиментами. Ему пожелали благополучия, успехов и хорошего самочувствия.

Напомним, что звездные супруги вместе уже 16 лет, Валерия стала третьей женой Пригожина, пишет «Дни.ру». Они всячески поддерживают друг друга, в том числе в вопросах, касающихся веса и питания. Так, по примеру Валерии ее супруг решил следить за своим здоровьем: отказался от мяса и стал бегать.

Как передает «Утро.ру», Валерия недавно попыталась подбодрить фанатов на фоне пандемии коронавируса и выразила мнение, что лучшей защитой от инфекции является смех.