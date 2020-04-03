Агент «Мисс Россия-2015» опровергла слухи о коронавирусе у модели

Москва, 3 апреля. Модель София Никитчук находится дома, слухи о ее госпитализации в Коммунарку с подозрением на коронавирус ложные. Об этом сообщила агент модели Юлия.

В Сети появилась информация, что якобы 26-летняя модель попала в больницу. «Мисс Россия-2015» вернулась после отдыха в Куршевеле, у нее якобы проявились первые симптомы болезни: боли в горле, затрудненное дыхание и другие. Сообщалось, что якобы девушку доставили в больницу в Коммунарке.

Агент Никитчук опровергла слухи о госпитализации бывшей девушки Николая Баскова.

«Что, в Коммунарке? Это бред. София сейчас дома и прекрасно себя чувствует», — заявила PR-менеджер в комментарии KP.ru.

По словам агента, девушка вернулась домой месяц назад. Через такой срок болезнь проявиться не может, подчеркнула она.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.