Путин назначил Солодова врио главы Камчатки

Москва, 3 апреля. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатки Владимира Илюхина, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владимир Солодов.

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — говорится в указе президента РФ.

Ранее Илюхин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию «в связи с переходом на новую должность». Глава государства в пятницу подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края». Указ, опубликованный на сайте Кремля, вступил в силу с момента его подписания.

Солодов родился 26 июля 1982 года. Он окончил факультет государственного управления МГУ и Институт политических наук Парижа. Прежде Солодов занимал должность председателя правительства Якутии. Он прошел обучение на втором потоке «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

«Школа губернаторов» была запущена в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). В ее основу легли программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Накануне Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Цыбульский. Также глава государства назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.