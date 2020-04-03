Турецкий беспилотник уничтожил ливийские продовольственные склады

Триполи, 3 апреля. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) совершило нападение на продовольственные склады, которые снабжают рабочих на западе Ливии. Боевики ПНС запустили беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2, который уничтожил доставляющую продовольствие в амбары автоколонну. Удары турецкого БПЛА привели к гибели шести сотрудников компании-перевозчика, а также трех мирных жителей, оказавшихся неподалеку. В результате атаки террористов ливийцы потеряли несколько зернохранилищ и полный муки грузовик.

Напомним, официально в Ливии с 12 января действует режим прекращения огня. Помимо этого, в связи с распространением коронавируса 18 марта было заключено гуманитарное перемирие. Однако 25 марта утратившее легитимность, согласно Схиратским соглашениям, «правительство» развернуло широкомасштабную наступательную операцию «Шторм мира». Тем самым ПНС окончательно подтвердило бойкотирование каких-либо договоренностей. Ливийская национальная армия (ЛНА) по-прежнему сохраняет приверженность перемирию и достигнутым соглашениям.