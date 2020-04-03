ФСБ задержала вице-губернатора Кировской области по подозрению во взятке

Киров, 3 апреля. Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан правоохранителями по подозрению во взятке. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, чиновника задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

«Дело в производстве у управления Следственного комитета РФ по Кировской области», — уточнил собеседник ФАН.

Плитко занял пост заместителя председателя правительства Кировской области осенью 2017 года. До этого работал в должности гендиректора ООО «Группа «Аскол», был помощником члена Совета Федерации и главным советником сводно-аналитической инспекции Департамента по контролю за доходами федерального бюджета Счетной палаты. В 2014 году перешел на работу в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеславу Вишневскому в даче взятки. По версии следствия, подозреваемый в 2013–2014 годах передал сумму в размере семи миллионов рублей главе инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой.