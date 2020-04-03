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Аналитик Романов рассказал, повлияют ли новые санкции США на Россию и Саудовскую Аравию

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Аналитик Романов заявил, что новые санкции США не повлияют на Россию и Саудовскую Аравию

Политический аналитик Роман Романов считает, что антироссийские санкции ударят по внутреннему потребителю в США.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники сообщила, что производители нефти в США запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций в отношении России и Саудовской Аравии. Таким образом американские нефтяники призывают власти повлиять на две нефтедобывающие страны и вынудить их сократить добычу углеводородов. В число ограничительных мер предлагается ввести пошлины на импортную нефть, приостановить оказание военной помощи Саудовской Аравии, ввести тарифы на российские энергоресурсы и т. д.

Комментируя озвученное предложение, политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что 1 апреля один из некогда крупнейших производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки, компания Whiting Petroleum, заявила о своем банкротстве, так как не смогла выплатить очередной транш-кредит и, по сути, сейчас идет с молотка и в ближайшее время будет ликвидирована.

Аналитик Романов заявил, что новые санкции США не повлияют на Россию и Саудовскую Аравию

«Если мы взглянем на эту ситуацию не только на примере одной компании, то увидим, что сейчас, при таких ценах на нефть, на грани банкротства стоит примерно 60-70% всей отрасли сланцевой нефти в США. То есть сейчас Дональду Трампу нужно как-то решить эту проблему, ему нужно договориться с Саудовской Аравией и Россией, и наконец-то поднять цены на нефть, чтобы сохранить эту отрасль, а я напомню, что сейчас примерно 7-9% американского ВВП — это сланец, так что гибель такой отрасли приведет к тому, что — США и так находятся в кризисе — это просто похоронит экономику этого государства», — сказал эксперт.

Также недавно стало известно, что на позапрошлой неделе в США прибавилось 3,3 млн безработных, что стало худшим результатом с 1916 года, то есть с Первой мировой войны. На прошлой неделе это количество увеличилось еще на 6,6 млн.

«То есть за две недели США получили количество безработных в 10 млн человек — а это настоящее цунами, с которым они никак не могут справиться. Теперь у Трампа задача сохранять отрасль, сохранять экономику, и чтобы хоть как-то с этим справиться, вот, возможно теоретическое введение санкций и возможное теоретическое введение ограничений, чтобы хоть как-то поддержать свой собственный внутренний рынок. С другой стороны, сейчас, в условиях глобальной пандемии в очередной раз закрываться, поднимать цены на энергоресурсы — это бить по внутреннему потребителю, и Трамп, по сути, может просто потерять голоса на предстоящих выборах, которые должны пройти в ноябре», — продолжает аналитик.

Аналитик Романов заявил, что новые санкции США не повлияют на Россию и Саудовскую Аравию

С другой стороны, если Соединенные Штаты попробуют закрыться для решения внутренних проблем, то мир сможет убедиться, что для Вашингтона санкции из политического инструмента превратились в инструмент наказания, в один из механизмов экономического сдерживания. И в будущем придет понимание, что с санкциями уже можно не считаться.

«Санкции, на мой взгляд, никак не повлияют на Россию и Саудовскую Аравию, ведь это целенаправленная ценовая война, нефтяная война, как со стороны Москвы, так и со стороны Эр-Рияда. Ребята, как наши, так и арабские, решили просто выбивать конкурентов с рынка и доказывать свое некоторое превосходство на нефтяном рынке. Давайте просто вспомним, как ситуация в прошлом развивалась — сделка ОПЕК+ позволяла нам и арабам держать цены на относительно высоком уровне и при этом давала возможность для жизни американской нефти, и не входящие в ОПЕК+ сланцевики просто банально занимали освободившиеся ниши. То есть высокая цена на нефть делала производство сланцевой нефти, с одной стороны, рентабельным, а с другой стороны, Россия и Саудовская Аравия снижали объемы добычи, а это позволяло американским сланцевикам наращивать добычу, и даже не просто наращивать, а еще и создавать возможность для импорта своей нефти за рубеж», — заключил Романов.

Напомним, в четверг, 2 апреля президент США на брифинге в Белом доме выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти.

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