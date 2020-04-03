Аналитик Романов рассказал, повлияют ли новые санкции США на Россию и Саудовскую Аравию

Политический аналитик Роман Романов считает, что антироссийские санкции ударят по внутреннему потребителю в США.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники сообщила, что производители нефти в США запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций в отношении России и Саудовской Аравии. Таким образом американские нефтяники призывают власти повлиять на две нефтедобывающие страны и вынудить их сократить добычу углеводородов. В число ограничительных мер предлагается ввести пошлины на импортную нефть, приостановить оказание военной помощи Саудовской Аравии, ввести тарифы на российские энергоресурсы и т. д.

Комментируя озвученное предложение, политический аналитик интернет-издания Politrussia Роман Романов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что 1 апреля один из некогда крупнейших производителей сланцевой нефти в Соединенных Штатах Америки, компания Whiting Petroleum, заявила о своем банкротстве, так как не смогла выплатить очередной транш-кредит и, по сути, сейчас идет с молотка и в ближайшее время будет ликвидирована.

«Если мы взглянем на эту ситуацию не только на примере одной компании, то увидим, что сейчас, при таких ценах на нефть, на грани банкротства стоит примерно 60-70% всей отрасли сланцевой нефти в США. То есть сейчас Дональду Трампу нужно как-то решить эту проблему, ему нужно договориться с Саудовской Аравией и Россией, и наконец-то поднять цены на нефть, чтобы сохранить эту отрасль, а я напомню, что сейчас примерно 7-9% американского ВВП — это сланец, так что гибель такой отрасли приведет к тому, что — США и так находятся в кризисе — это просто похоронит экономику этого государства», — сказал эксперт.

Также недавно стало известно, что на позапрошлой неделе в США прибавилось 3,3 млн безработных, что стало худшим результатом с 1916 года, то есть с Первой мировой войны. На прошлой неделе это количество увеличилось еще на 6,6 млн.

«То есть за две недели США получили количество безработных в 10 млн человек — а это настоящее цунами, с которым они никак не могут справиться. Теперь у Трампа задача сохранять отрасль, сохранять экономику, и чтобы хоть как-то с этим справиться, вот, возможно теоретическое введение санкций и возможное теоретическое введение ограничений, чтобы хоть как-то поддержать свой собственный внутренний рынок. С другой стороны, сейчас, в условиях глобальной пандемии в очередной раз закрываться, поднимать цены на энергоресурсы — это бить по внутреннему потребителю, и Трамп, по сути, может просто потерять голоса на предстоящих выборах, которые должны пройти в ноябре», — продолжает аналитик.

С другой стороны, если Соединенные Штаты попробуют закрыться для решения внутренних проблем, то мир сможет убедиться, что для Вашингтона санкции из политического инструмента превратились в инструмент наказания, в один из механизмов экономического сдерживания. И в будущем придет понимание, что с санкциями уже можно не считаться.

«Санкции, на мой взгляд, никак не повлияют на Россию и Саудовскую Аравию, ведь это целенаправленная ценовая война, нефтяная война, как со стороны Москвы, так и со стороны Эр-Рияда. Ребята, как наши, так и арабские, решили просто выбивать конкурентов с рынка и доказывать свое некоторое превосходство на нефтяном рынке. Давайте просто вспомним, как ситуация в прошлом развивалась — сделка ОПЕК+ позволяла нам и арабам держать цены на относительно высоком уровне и при этом давала возможность для жизни американской нефти, и не входящие в ОПЕК+ сланцевики просто банально занимали освободившиеся ниши. То есть высокая цена на нефть делала производство сланцевой нефти, с одной стороны, рентабельным, а с другой стороны, Россия и Саудовская Аравия снижали объемы добычи, а это позволяло американским сланцевикам наращивать добычу, и даже не просто наращивать, а еще и создавать возможность для импорта своей нефти за рубеж», — заключил Романов.

Напомним, в четверг, 2 апреля президент США на брифинге в Белом доме выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении объемов добычи нефти.