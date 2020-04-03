Путин поручил увеличить производство средств индивидуальной защиты в России

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что глава государства поручил производить дезинфицирующие и средства индивидуальной защиты в необходимых объемах, а также создать их резерв для нужд медицинских, аптечных и иных организаций.

«Обеспечить их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд. Доклад — еженедельно», — подчеркивается в документе.

В четверг президент России Владимир Путин в своем обращении к жителям страны объявил о продлении нерабочего периода до конца апреля. Глава государства особо подчеркнул, что в сложившейся ситуации власти регионов могут принимать дополнительные ограничения исходя из обстановки на местах. Путин также допустил сокращение нерабочего времени, если вспышка коронавируса на территории РФ пойдет на спад.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает оптимистичной возможность сокращения нерабочего периода в России. Знаменитый детский врач подчеркнул, что продление нерабочего времени дает оптимизм, поскольку этот период может быть сокращен.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Китае в декабре прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.