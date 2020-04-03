Новую тест-систему на коронавирус зарегистрировали в РФ

Москва, 3 апреля. Новая тест-система для выявления коронавируса зарегистрирована в России, производить тесты будет компания «ДНК-Технология». Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«Российская компания «ДНК-Технология», производитель приборов и наборов реагентов для ПЦР-исследований при поддержке Минпромторга России зарегистрировала новую тест-систему для определения коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении ведомства.

Новая тест-система соответствует требованиям ВОЗ и Минздрава РФ по диагностике коронавируса, она позволяет выявлять до десяти копий вируса. С 3 апреля компания будет производить 200-400 наборов, затем компания планирует выйти на производство 1 тысяч наборов в сутки, пишет «Газета.ру». Каждый набор рассчитан на 96 тестов, сообщает «ФедералПресс».

По данным на 3 апреля, число заразившихся в России достигло 4149 человек, за сутки выявлен 601 случай заражения, сообщает телеканал «360». За весь период зафиксировано 34 летальных случая, четыре – за последние сутки выздоровел 281 человек.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства объявил, что оплачиваемые выходные в стране продлятся до 30 апреля. Кроме того, регионы будут сами решать и согласовывать с федеральными властями, какие предприятия остановить, а каким разрешить работать.